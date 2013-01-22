Tek çocuk Çinlilere yetmiyor

Çin, tek çocuk politikasını gevşeteceğinin sinyallerini veriyor. Ülkede hızlı bir ekonomik büyümeye ortam sağlayan katı uygulama, artık büyümenin önünde bir engel ve toplumsal sorunların habercisi.

Çin, 1980 yılından bu yana uyguladığı bu politika nedeniyle, istatistiklere göre 930 milyon olan mevcut işgücünde 2025'ten itibaren her yıl yaklaşık 10 milyon civarında kayıp yaşayacak. Ayrıca, 2013'te 200 milyon olan yaşlı nüfusu 2030 yılında 360 milyona yükselecek.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Renmin Üniversitesi'nden demografi profesörü Gu Baochang, uygulamanın devam etmesi durumunda ülkede vergi verecek, çalışacak veya yaşlılara bakacak insan bulunamayacağı uyarısında bulunuyor. Çin'in en başarılı istatistikçisi Ma Jiantang ise 15-59 yaş arası çalışan nüfusun ilk kez düştüğünü ortaya koyan verilerin, ülkenin bilimsel bir aile planlaması politikasına gereksinim duyduğuna işaret ettiğini ifade ediyor.

Komünist Parti'nin kasım ayındaki kongresinde görevinden ayrılmaya hazırlanan Çin Devlet Başkanı Hu Cintao, çiftlerin iki çocuk sahibi olmasına izin veren düzenlemelerin yapılacağına dair işaretler vermişti. Son 10 yıl içerisinde konunun ilk defa burada dile getirilmesi Şi Cinping liderliğindeki yeni yönetimin reform adımları atacağının habercisi olarak değerlendiriliyor.

Yüksek tasarrufun nedeni

Ekonomistler, ülkedeki yüksek tasarruf oranının sorumlusu olarak da tek çocuk politikasını görüyor. Bu politikanın, Pekin ekonomisinin daha fazla tüketim doğrultusunda yeniden dengelenmesini geciktirdiği ileri sürülüyor. Çocuk sahibi olmak, çalışanların kazançlarını yaşlılık dönemleri için biriktirmektense harcamaları ihtimalini yükseltiyor. Ekonomistler büyümenin sürdürülebilmesi için tek çocuk politikasının yumuşatılması yönünde bir adıma ihtiyaç olduğu görüşünde.

Ülke nüfusunun yüzde 63'üne uygulanan tek çocuk politikasının bugüne kadar 400 milyon doğumun engellenmesine neden olduğu da istatistikler arasında. Yasayı çiğneyen çiftler en iyi ihtimalde para cezasına çarptırılıyor veya işlerini kaybediyor. Bazı durumlarda ise anneler düşük yapmaya zorlanıyor.

Tek çocuk politikasının bir başka olumsuz sonucu ülkedeki cinsiyet dağılımındaki dengesizlik. Birçok Asya ülkesinde olduğu gibi Çin'de de erkek çocuklarına karşı bir sempati duyuluyor. Birçok çift bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu öğrendiğinde düşük yapmak istiyor. Böylece sahip olabilecekleri tek çocuk erkek oluyor. 103 erkek çocuğa karşı 107 kız çocuk olan dünya ortalamasına rağmen Çin'de bu oran 100 kız çocuğuna 118 erkek çocuk olarak farklılık gösteriyor.