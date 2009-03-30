Manken Emine Ün ile oyuncu Emre Kınay çiftinin 4 yıl süren evliliği dün tek celsede bitti.



Kadıköy 3. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasının son duruşmasına Emineve Emre Kınay, avukatları ile birlikte geldi. Anlaşmalı boşanacaklarını belirten Çift, mahkemeye aralarında hazırladıkları 3 sayfalık protokolü sundu. Mahkeme, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu ifade eden ve bu konuda bir de şahit dinleten çiftin boşanmasına karar verdi. Emre Kınay'ın, kızları Duru'ya ve Emine Ün'e biner TL olmak üzere, 2 bin TL nafaka ödemesine karar veren hakim, Duru'nun velayetini Emine Ün'e verdi. Protokolde, çiftin geçtiğimiz yıl satın aldığı ve Emine Ün'ün üzerine olan 500 bin TL değerindeki evi 300 bin TL'ye Emre Kınay'a devredilmesi konusunda anlaştığı öğrenildi.



