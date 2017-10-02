Tek böbrekli minik Yaren, taşlardan kurtuldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril İlçesi\'nde tek böbrekli olarak dünyaya gelen 1 yaşındaki Yaren Dal\'ın bu organındaki taşlar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'nde yapılan ameliyatla temizlendi.

Çivril İlçesi\'nde yaşayan Emrah Dal ve Zeynep Dal çifti, uzun süredir kilo alamama ve huzursuzluk şikayetleri nedeniyle bebekleri 1 yaşındaki Yaren Dal\'ı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne götürdü. Yaren Dal\'a yapılan incelemelerde, sağ böbreğinin doğuştan olmadığı, tek olan sol böbreğinin ise tamamen taş dolu olduğu anlaşıldı. Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş, endoskopik cerrahi ile 6 milimetre çapında açtığı tek delikten böbreğe ulaşarak taşları tamamen temizledi. Doç. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş, Yaren bebeğin doğuştan tek böbrekli olduğunu belirterek, \"Taş hastalıkları çocukluk, hatta yeni doğan döneminde bile görülebiliyor. Zaman zaman Yaren\'de olduğu gibi çok büyük taşlara da rastlayabiliyoruz. Yaren\'in şanssızlığı, tek böbreğinin olması. Bu durumda, bizim cerrahi planlarken ve uygularken çok daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Tek böbrekli olmasına rağmen, geçirdiği başarılı operasyon sayesinde ileride bir sorunla karşılaşmadan sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edecek\" dedi. Yaren bebek, tedavisi sonrasında taburcu edildi.



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