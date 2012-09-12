Tek bir şarjla 15 yıl çalışan telefon

Mesaj, internet ya da başka hiçbir özelliği bulunmayan SpareOne adlı telefon, standart AA lithium batarya kullanıyor ve 15 yıl boyunca uyku modunda kalabiliyor. Dış yüzeyi hafif bir plastikle kaplı olan SpareOne, sadece batarya durumunu gösteren bir ekrana sahip.

Sisteminde birkaç basit özelliği bulunan yeni telefon arama yapmak için sadece 911’e yönlendirilmiş. Bir başka deyişle, şimdi aldığınızda şarjı 2027 yılına kadar gidecek olan SpareOne model telefon, sadece acil durumlarda 911’i arayabilmek için üretildi.

70 dolardan piyasaya sürülecek olan telefon, ABD ’de T-Mobile ve AT&T gibi GSM operatörleri ile çalışacak. Öte yandan telefonla birlikte gelen paketin içeriğinde herhangi bir SİM kart verilmeyecek.