Tek bir hücreyi görebilen kamera

ABD’li bilim insanları, endoskop yöntemini bir adım daha ileri götürerek ‘tek bir hücreyi’ görmelerini sağlayacak en küçük kamerayı üretti. Süper ince kamera, endoskopi ile beynin de incelenmesini sağlayacak.

Ameliyata gerek olmadan hastaların organlarını incelemek için çok küçük bir kamera kullanılan endoskop yöntemi, tıpta büyük bir atılım yapılmasını sağladı. ABD’li bilim insanları, endoskop yöntemini bir adım daha ileri götürerek ‘tek bir hücreyi’ görmelerini sağlayacak en küçük kamerayı üretti. Süper ince kamera, endoskopi ile beynin de incelenmesini sağlayacak.

ntvmsnbc.com'da yer alan haberde, doktorlar, artık tıbbi müdahaleler öncesinde hastaların vücutlarında tek bir hücreyi bile ayrı olarak inceleyebilecek. ABD’nin Stanford Üniversitesi tarafından geliştirilen iğne kalınlığındaki kamera, endoskop ile vücudun en küçük doku parçasının görülebilmesini sağlayacak.

Süper ince kamera, beyin gibi son derece hassas olan organların endoskop yöntemiyle incelenmesini sağlayacak. Ayrıca, genelde diz ameliyatlarında kullanılan laparoskop cihazını neden olduğunun aksine çok daha küçük bir yara izi bırakacak.

Günümüzde kullanılan konvensiyonel endoskoplar, ameliyat bölgesini aydınlatan ve aldıkları görüntüyü alıcıya ileten özelliğe sahip çok sayıda optik fiberden yapılıyor. Endoskop içinde ne kadar fazla fiber olursa, alınan görüntü de o kadar iyi oluyor. Ancak fazla fiber kullanılması, endoskop cihazını da kalınlaştırıyor.

'Yeni teknoloji, yeni yöntem'

Discovery News’in haberine göre, Stanford Üniversitesi elektrik mühendisliği profesörü Joseph Kahn ve ekibi tarafından geliştirilen teknoloji, bir tane çok modlu fiber kullanan endoskopa dayanıyor.

Mod, ışığın izlediği yol olarak kabul edildiğinde, çok modlu fiberler, ışığı birçok farklı yoldan taşıyabiliyor. Kahn ve ekibi, tek bir fiberle hem endoskop için aydınlık oluşturmayı hem de bilgiyi iletmeyi hedefledi. Burada aşılması gereken zorluk, ışığın farklı yollardan ilerlemesi nedeniyle bilginin iletim esnasında bozulma riskiydi.

Mühendisler, bu sorunu aşmak için konumsal ışık modulatörü adını verdikleri bir cihaz geliştirdi. Modülatör, rastgele yollardan, fiber boyunca kesintisiz bir lazer ışını yollamayı başardı. Ancak rastgele seçilen yollar, ışığın fiber üzeride noktalar oluşturarak yayılmasına neden oldu.

Bir bilgisayar programının yardımına başvuran araştırmacılar, fiberde ışınları analiz etti ve bir görüntü oluşturdu. Kullandıkları yöntem, ışınlarla iletilen görüntünün çözünürlüğünün daha da artırdı ve beklediklerinden çok daha iyi bir görüntü elde etmelerini sağladı. Ekip, tek bir hücreyi ayrı olarak görmeyi başardı.

Kahn, geliştirdikleri yöntemler hücrelerin vücut içinde nasıl çalıştıklarını hiç olmadığı kadar yakından görebileceklerini ifade etti.