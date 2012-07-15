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Yaşam

Tek biletle Beylikdüzü-Zincirlikuyu

Avcılar-Beylikdüzü metrobüs hattında 16 Temmuz Pazartesi günü yolculu deneme seferleri başlayacak

15 Temmuz 2012 15:49

Avcılar-Beylikdüzü arasındaki metrobüs hattı çalışmaları tamamlandı. Pazartesi gününden itibaren yolculu deneme seferlerinin başlayacağı yeni etapla vatandaş, tek biletle Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu'ya kadar gidebilecek.
 
Avcılar-Beylikdüzü metrobüs hattında 16 Temmuz Pazartesi günü yolculu deneme seferleri başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü'nden metrobüse binen bir yolcu, aktarmasız olarak ve tek biletle Zincirlikuyu'ya kadar yolculuk edebilecek.

Metrobüsün 50. kilometresi Beylikdüzü İstasyonu olurken, Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arası 83 dakika sürecek.

Yeni eklenen hatlarla beraber metrobüs hattındaki istasyon sayısı 33'ten 44'e çıkacak.

Metrobüs hattının 4. etabı olan Avcılar-Beylikdüzü hattı bir hafta sonra tam kapasiteyle hizmet verecek. Hat, 10 kilometre uzunluğunda ve 11 adet istasyondan oluşuyor. Avcılar İstasyonu, hattın uzatılması nedeniyle yeniden düzenlendi. Böylece metrobüs Avcılar'dan aktarma yapmadan devam edebilecek.

Proje kapsamında 11 adet metrobüs üst geçidi, 5 adet yaya üst geçidi inşa edildi. Engellilerin istasyonlara erişimini sağlamak amacıyla asansör ve yürüyen merdiven konuldu.

Proje sonunda D-100 Karayolu, kuzey ve güneyde, 2 şerit yan yol, 3 şerit taşıma yolu ve 1 şerit metrobüs yolu olmak üzere düzenlendi.

4. etapta bulunan istasyonlar şunlar:

Avcılar, Avcılar Merkez, Ambarlı, Saadetdere, Haramidere Sanayi, Haramidere, Güzelyurt, Beylikdüzü, Belediye, Cumhuriyet, Esenyurt-Hadımköy, TÜYAP.

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