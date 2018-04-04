Tek başına iktidar; akademisyenlerin sarık giymesini isteyen rektör, 5 fakültenin de dekanlığını yürütüyor!

Rektör ve akademisyenler için kep yerine ‘sarığın’ daha uygun olduğunu savunan, eşcinsel bir akademisyene “Kız mı olmak istiyorsun” diye soran ve sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Ben Genel Başkanımızın Mardin temsilcisiyim” ifadelerini kullanan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın 3 yıldır hem Rektörlük yaptığı hem de toplam 6 fakülteden 5'inin dekanlığını vekaleten yürüttüğü ortaya çıktı. Rektör Ağırakça'nın yardımcılarının da bulunmadığı ve daha önce yardımcı olarak atanan öğretim üyeleri ile anlaşamadığı için söz konusu yardımcıların üniversiteden ayrıldığı belirtildi.

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Artuklu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde de yer alan bilgilere göre, Rektör Prof.Dr.Ahmet Ağırakça, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen Fakültesi'ni 'Dekan Vekili' olarak yönetiyor.

Prof. Dr. Ağırakça'nın 2 yıldır herhangi bir yardımcısı olmadığı da belirtildi. Rektör Ağırakça'nın 2015 yılında göreve gelmesinden sonra üniversiteye Rektör Yardımcısı olarak beraberinde getirdiği Prof. Dr. Yusuf Çetindağ açığa alındıktan sonra YÖK'ün atadığı Prof. Dr. Cemal Oğuz ve Prof. Dr. İbrahim Özcoşal'ın da Rektör Ağırakça ile anlaşamadıkları için birer ay görev yaptıktan sonra istifa ettikleri öğrenildi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden 2017 yılı başında Mardin'e Rektör Yardımcısı olarak gelip göreve başlayan Prof. Dr. Oğuz'un yönetimle anlaşamamasından dolayı görevinden istifa ettiği belirtildi. (DHA)