T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tek başına iktidar; akademisyenlerin sarık giymesini isteyen rektör, 5 fakültenin de dekanlığını yürütüyor!

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Ağırakça, 3 yıldır üniversitedeki 6 fakültenin 5'inin dekanlığını da yürütüyor

04 Nisan 2018 06:03

Rektör ve akademisyenler için kep yerine ‘sarığın’ daha uygun olduğunu savunan, eşcinsel bir akademisyene “Kız mı olmak istiyorsun” diye soran ve sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Ben Genel Başkanımızın Mardin temsilcisiyim” ifadelerini kullanan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın 3 yıldır hem Rektörlük yaptığı hem de toplam 6 fakülteden 5'inin dekanlığını vekaleten yürüttüğü ortaya çıktı. Rektör Ağırakça'nın yardımcılarının da bulunmadığı ve daha önce yardımcı olarak atanan öğretim üyeleri ile anlaşamadığı için söz konusu yardımcıların üniversiteden ayrıldığı belirtildi.

TIKLAYIN - Rektörün yayına hazırladığı ansiklopediden: Erkeğin isteğini yerine getirmeyen kadın Allah'a isyan etmiş sayılır

Artuklu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde de yer alan bilgilere göre, Rektör Prof.Dr.Ahmet Ağırakça, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen Fakültesi'ni 'Dekan Vekili' olarak yönetiyor.

Prof. Dr. Ağırakça'nın 2 yıldır herhangi bir yardımcısı olmadığı da belirtildi. Rektör Ağırakça'nın 2015 yılında göreve gelmesinden sonra üniversiteye Rektör Yardımcısı olarak beraberinde getirdiği Prof. Dr. Yusuf Çetindağ açığa alındıktan sonra YÖK'ün atadığı Prof. Dr. Cemal Oğuz ve Prof. Dr. İbrahim Özcoşal'ın da Rektör Ağırakça ile anlaşamadıkları için birer ay görev yaptıktan sonra istifa ettikleri öğrenildi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden 2017 yılı başında Mardin'e Rektör Yardımcısı olarak gelip göreve başlayan Prof. Dr. Oğuz'un yönetimle anlaşamamasından dolayı görevinden istifa ettiği belirtildi. (DHA)

 

ETİKETLER

Ahmet Ağırakçaartuklu üniversitesisarıkakademisyenrektördekanfakülte

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24