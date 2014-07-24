'Tek başına ateşkes yetmez'



Alman WDR Radyosu'na konuşan Gazze'nin yeni valisi Abdullah Frangi, İsrail ile Hamas arasında ancak belli koşulların yerine getirilmesi halinde ateşkes sağlanmasının mümkün olabileceğini söyledi. Ilımlı El Fetih üyesi Frangi, İsrail'in, geçen haftalarda İsrail ordusu tarafından kaçırılıp tutuklanan 600'ün üzerinde Filistinli'yi serbest bırakması gerektiğini belirtti.

Barış müzakerelerinin yeniden başlaması ve İsrail'in yeni yerleşim inşaatlarını durdurması koşuluna da dikkat çeken Frangi, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Gazze Valisi, ABD Başkanı Barack Obama'nın da bu konuda nüfuzunu kullanmasını talep etti.

"Kimse savaşmak istemiyor"

Tek başına ateşkesin yeterli olmadığını belirten Abdullah Frangi, aksi halde ciddi bir barış ortamının oluşmayacağını vurgulayarak Filistinlilerin daha fazla kan dökülmesini istemediğini ve barışı isteyenlerin desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Frangi, "Sadece savaşmak istediği ya da Yahudilerden nefret ettiği için İsrail’le savaşmak isteyen hiçbir organizasyon yok" diye konuştu.

İsrail'in ciddi bir barış teklifi sunmadığı sürece Gazze’deki savaşın devam edeceğini belirten Frangi, Filistin Özerk Yönetimi'nin 20 yıl önce temelini atan 1993 tarihli Oslo Anlaşması'ndan bu yana ilerleme sağlanamadığına işaret etti. Frangi, sadece İsrail tarafının dikkate alınması halinde bölgedeki eşitsizliğin devam edeceğine dikkat çekti.

"Antisemitist söylemler münferit"

Gazze valisi Abdullah Frangi, İsrail'in Gazze operasyonunu kınamak ve Filistin halkına destek olmak amacıyla Avrupa'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde, Yahudi karşıtı söylemlere yer verilmesinin ise "münferit olaylar" olduğu görüşünde. Ancak Frangi Avrupalıların haksız yargılamalardan vazgeçmesi ve haksızlıkları kabul etmesi gerektiğinin de altını çiziyor.