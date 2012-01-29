-Tek ayakkabıyla şampiyon oldu İSTANBUL (A.A) - 29.01.2012 - Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3 bin metre yarışında ilk turda ayakkabısı çıkmasına karşın yarışı bırakmayan Dudu Karakaya, birinci oldu. Ataköy Atletizm Salonu'daki müsabakaların üçüncü ve son gününde, 7 sporcunun yarıştığı büyük kadınlar 3 bin metre yarışında Dudu Karakaya'nın ilk turda ayakkabısının teki çıktı. Ardından çorabı da çıkan sporcu 14 turu tek ayakkabıyla tamamladı. Dudu Karakaya, 9.39.93'lük derecesiyle birinci oldu. Karakaya'yı Süheyla Adıyaman 9.59.05'lik derecesiyle, Şeyma Karagöz de 10.13.38'lik derecesiyle izledi. Dudu Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı şanssızlığı şöyle anlattı: ''Kulvarlar yakın olduğu için bir birimize çok yakın koşmak zorundaydık. Arkadaşım ayağıma bastı, ayakkabım çıktı. Duramazdım, çünkü burası Türkiye Şampiyonası. Antrenörüm devam etmemi istedi. O öyle söyleyince devam etmemek gibi bir lüksüm yoktu. İstediğim derece değildi ama bu şartlara rağmen sonuç çok çok iyi. Altın madalya kazandığım için çok mutluyum.''