Tek aday çıktı, o da elektrik hırsızıymış!

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Tokaçlı köyünde, 29 Mart yerel seçimlerinde muhtar olarak seçilen Osman Altunbaş'ın, elektrik hırsızlığından sabıkasının olduğu tespit edilince muhtarlık seçimi iptal edildi.



Muhtarlığa seçilen Osman Altunbaş'ın, eski muhtar Bayram Altunbaş'ın 31 martta Yavuzeli İlçe Seçim Kurulu'na başvurması üzerine yapılan incelemede, elektrik hırsızlığından sabıkalı

olduğu belirlendi.



Köyde seçimlere tek aday ile gidildiği, en fazla oyu alan 2. adayın bulunmaması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu tarafından muhtarlık seçiminin iptal edildiği bildirildi.



İhtiyar heyetinin seçiminin geçerli olduğu ifade edilirken, muhtarlık seçiminin ise 7 Haziran'da yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

