T24 - YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan: Denetimsiz bir ortamda, tek adam diktatörlüğü kurmak istiyorlar. YARSAV bu sivil darbe girişimine karşı mücadele etmeye kararlıdır



İzmir Barosu tarafından düzenlenen `Anayasa değişikliği ve Yargı reformu' konulu panele katılan YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan, AK Parti iktidarının Anayasa değişikliğinde kendi yargı sürecini yaratmak istediğini söyledi, "Böylelikle denetimsiz bir ortamda, tek adam diktatörlüğü kurmak istiyorlar. YARSAV bu sivil darbe girişimine karşı mücadele etmeye kararlıdır" diye konuştu



İzmir Barosu tarafından düzenlenen `Anayasa Değişikliği ve Yargı Reformu' konulu panelde, demokrasinin salt seçme hakkı olarak algılanmaması gerektiği, demokrasinin kuralların uygulanması ve denetim mekanizmasının çalıştırılması anlamını da içerdiği vurgulandı. İzmir Barosu Başkanı Yardımcısı Erdoğan Öztürker'in yönettiği panele konuşmacı olarak Prof.Dr. Fevzi Demir, avukat Murat Fatih Ülkü, avukat Mehrigül Keleş ve YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan katıldı.



YARSAV Başkanı Tarhan, TBMM'de bulunan milletvekillerinden bazılarının ihaleye fesat karıştırmak, dolandırıcılık, tehdit, zimmet, kara para aklama, evrakta sahtecilik, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak gibi suçlar nedeniyle haklarında kaldırılmayı bekleyen 559 dokunulmazlık dosyası bulunduğunu hatırlattı, "Bu kişiler mi yargıçları seçecek" dedi. Tarhan şunları söyledi,



"Kuşatma adeta kıskaca dönüştü. Sonunda ağızlarındaki baklayı çıkardılar ve bağımlı yargı iyi yargıdır demeye başladılar. Ardından da anayasa paketini ortaya çıkardılar. Bu gelişme karşısında, anayasanın darbe koşullarında olduğu gibi değiştirilemeyeceğini savunduk. `Ulema dururken, yargı da kim oluyor' dediler. Yandaş medya aracılığıyla, yargıçların fotoğraflarını boy boy yayınlayarak, hedef gösterdiler. Tüm bunlar olup biterken, `bizler sahadan geliyoruz, yargının sorunlarını biliyoruz. Bizi dinleyin' dedik. Ve dediğimiz gibi bizleri dinlediler. Evimizi, işyerlerimizi, derneğimizi dinlediler. Devlet sırlarını yok saydılar. Yargıyı kendilerine engel gördüler. Halkı, yargıya, tükürük atmaya çağırdılar. Yasalardan aldığı yetkiyle, soruşturma yürüten Erzincan Savcısını tutukladılar. Şu an saygın bir savcı süresi belirsiz bir tutsaklık halindedir. Türkiye'de şu an yapılmak istenen yargıyı bağımlı hale getirmektir. Denetimsiz bir ortamda, tek adam diktatörlüğü kurmak istiyorlar."



Tarhan, YARSAV'ın yaşanan sürece seyirci kalmayacağını da sözlerine ekleyerek, "Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Olası bir referandum sürecinde, karanlık kampanyalara, aydınlık kampanyalarla yanıt vereceğiz" diye konuştu.







