52 ilacın geri ödeme listesinden çıkarılmasına Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'ndan tepki: İlaca ulaşım zorlaşıyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), “52 ilacın SGK geri ödeme listesinden çıkarılması” hakkında, “SGK bazı ilaçları geri ödeme listesinden çıkararak zaten alım gücü düşük olan vatandaşlarımızın birçoğunun ilaca ulaşmasını zorlaştırıyor. Vatandaşın cebinden çıkacak fiyat farkı fazlalaşıyor” açıklaması yaptı.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, Resmî Gazete’de dün yayınlanan tebliğ ile 52 ilacın SGK geri ödeme listesinden çıkarılmasına ve eşdeğer fiyat referans bandı farklarının da yüzde 10’dan yüzde 5’e çekilmesine, yazılı basın açıklaması ile tepki gösterdi. Saydan, geri ödeme listesinde çıkarılan ilaçlar arasında, “Kas gevşetici kremler, ağrı kesici ve iltihap giderici spreyler, vatandaşların pandemi döneminde en çok kullandığı ağız ve boğaz spreyleri, bebeklerin diş çıkartırken ağrılarında kullanılan diş jellerinin bile bulunduğunu” belirtti. “SGK bazı ilaçları geri ödeme listesinden çıkararak zaten alım gücü düşük olan vatandaşlarımızın birçoğunun ilaca ulaşmasını zorlaştırıyor” diyen Saydan, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Unutmayalım ki her şeyden tasarruf edilir, ama sağlıktan tasarruf edilmez''

''TEİS olarak, sağlık harcamalarının bir gider kalemi olmadığını, halk sağlığına yapılan bir yatırım olduğunu bu çerçevede de ilaç harcamalarında tasarrufun geri ödeme listelerinden ilaçların çıkarılmasıyla olmayacağını ve bu yaklaşımdan vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kurum olarak önceki senelerde bu tasarruf modeli öksürük şuruplarında denenmiş olup, uygulamanın sonucunda daha pahalı ilaçların reçetelendiği ve tasarruf değil bir artışın olduğu görülmüştür. Bu yeni ödenmeyecek listesinde yer alan 52 ilaç da pahalı olmayan, birinci ve ikinci kademede fiyatlandırılan ilaçlar olup denenmiş bir yöntemin tekrarında kamunun yararı olmadığını bir kez daha belirtmek istiyoruz. Unutmayalım ki her şeyden tasarruf edilir, ama sağlıktan tasarruf edilmez.

''Vatandaşın ilaçlara ulaşımı engellenmiş olacak''

Eczane eczacılarının sendikası olarak bu düzenlemenin bir başlangıç olduğunu başka ilaç gruplarının da yavaş yavaş ödeme kapsamından çıkacağını düşünüyoruz. Bu şekilde olan kısıtlama asla tasarruf getirmeyecek, sağlık sistemini hastaların defalarca kullanması suretiyle beklenenin aksine başvuru sayısında ve sağlık harcamalarında artışa neden olacaktır. Nihayetinde ise vatandaşın ilaçlara ulaşımı engellenmiş ve cebinden ilaç için çıkacak olan ücret fazlalaşmış olacak.

''Vatandaşın cebinden çıkacak fiyat farkı fazlalaşmış olacak''

SGK 15 Ekim’den sonra 52 ilacı geri ödemeyecek ve tebliğden 5 iş günü sonra 147 ilacı da on günde 1’er kutu olacak şekilde ve kurumun belirleyeceği sabit bir fiyattan ödeyeceği için vatandaşın vereceği fiyat farkı da daha çok olacak. Ayrıca eşdeğer fiyat referans bandı farkları ise yüzde 10’dan yüzde 5’e çekildi. Böylece eşdeğer ilaçlardan alınacak farklar yüzde 5 oranında artmış oluyor. Eşdeğer ilacın referans bandının yüzde 5’e çekilmesiyle de vatandaşın cebinden çıkacak fiyat farkı fazlalaşmış olacak.” (ANKA)