TEİS: Birçok ilaç eczanelere kısıtlı sayıda gönderiliyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, “Fiyat artışı öncesinde özellikle ocak ayında birçok ilaç, firmalar ve ecza depoları tarafından eczanelere tevzi olarak, yani kısıtlı sayıda gönderiliyor ve bu durum eczanelerdeki talebi karşılamıyor. 3-5 adet gibi kotalarla eczanelere verilen ya da yok denilen ilaçlar hasta mağduriyeti oluşturuyor” dedi.

TEİS Genel Başkanı Saydan, eczanelerde yaşanan ilaç yokluğunun sebebinin eczaneler olmadığına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saydan, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilaç Euro kuru artışı öncesinde piyasada ilaç yokluğu yaşanıyor. İlaçlar, firmalar ve ecza depoları tarafından tevzi uygulaması kapsamında günlük hiçbir eczanenin talebine tam karşılık vermeyecek oranda 3-5 adet gibi kotalarla eczanelere veriliyor ya da yok denilerek gönderilmiyor” dedi.

"İlaç akışını kesen firma ve dağıtım kuruluşlarının tespit edilmesini talep ediyoruz"

Saydan’ın açıklaması şöyle:

“Fiyat artışı öncesinde özellikle ocak ayında birçok ilaç, firmalar ve ecza depoları tarafından eczanelere tevzi olarak, yani kısıtlı sayıda gönderiliyor ve bu durum eczanelerdeki talebi karşılamıyor. 3-5 adet gibi kotalarla eczanelere verilen ya da yok denilen ilaçlar hasta mağduriyeti oluşturuyor. Son zamanlarda özellikle antibiyotikler, çocuk şurupları, burun spreyleri, grip ilaçları, bazı tansiyon ve onkoloji ilaçları bulunamıyor. Son zamanlarda özellikle antibiyotikler, çocuk şurupları, burun spreyleri, grip ilaçları, bazı tansiyon ve onkoloji ilaçları bulunamıyor.

Ancak, şubat ayındaki fiyat değişikliği geçerli olduktan hemen sonra söz konusu ilaçlar bir anda piyasaya çıkarak tedarik edilebiliyor. Bu da bazı firma veya dağıtım kuruluşlarının söz konusu ilaçları stok yaparak eczaneleri ve dolayısıyla vatandaşı mağdur ettikleri yönünde kanaat oluşmasına sebep oluyor.

TEİS olarak; vatandaşın mağdur olmaması ve eczacıların töhmet altında bırakılmaması için, Sağlık Bakanlığı’nın İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden aylık ortalama ilaç akışına bakarak yapacağı inceleme ile ilaç akışını kesen ya da azaltan firma ve dağıtım kuruluşlarının tespit etmesini ve bu duruma müdahale etmesini talep ediyoruz.”