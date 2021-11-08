TEIAŞ vurgunu: Yazılımları hackleyen şirket, üretmediği elektriği satmış gibi gösterdi, 210 milyon lira haksız kazanç sağladı!

Samsun’da faaliyet gösteren Yeşilyurt elektrik üretim şirketinin, Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş’nin bazı yazılımlarını kırarak (hack’leyerek), üretmediği elektriği kuruma satmış gibi gösterdiği belirtildi. Firmanın bu şekilde 210 milyon TL haksız kazanç elde ettiği ve bu tutarın yurttaşların faturalarına yansıtıldığı belirlendi.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş imzalı habere göre, Türkiye’deki genel sisteme elektrik üreten Samsun’daki bir elektrik firmasının, söz konusu SCADA sistemini yanılttığı ve bir açıktan faydalandığı TEİAŞ’ın raporlarıyla ortaya çıkarıldı. Kurum yazışmalarına göre, rutin kontroller sırasında bir mühendis durumu fark etti. Bunun üzerine EPDK’den alınan onayla soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda söz konusu firmanın son iki yıldır TEİAŞ üzerinden haksız kazanç sağladığı ortaya çıkarıldı. Firma üretmediği elektriği de üretmiş gibi göstermişti.

Usulsüzlüğü ortaya çıkaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bizzat devlet kurumlarının vurgunu raporlaştırdığını ve suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, “Elektrik Piyasasını Düzenleme Kurulu (EPDK) yeni bir hesaplama yöntemi geliştirerek, devlete geri verilmesi gereken tutarı 3 kat azalttı” dedi.