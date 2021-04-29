TEİAŞ'ın 91 milyon TL'lik "trafo" ihalesi Kolin İnşaata verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) düzenlediği 91 milyon TL’lik trafo merkezleri bakım ve onarım ihalesini Kolin İnşaat aldı. Kolin, 20 büyük kentteki trafoların bakım ve onarımını yapacak.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, TEİAŞ’ın İstanbul’un Avrupa Yakası İle İzmir, Adapazarı, Isparta, Ankara, Konya, Gaziantep, Elazığ, Erzurum, Batman ve Denizli’deki “Trafo merkezlerinin bakım onarım ve yapım işleri” için bir ihale düzenledi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, yaklaşık maliyetin 44 milyon TL olduğu ifade edilen ihaleye iki şirket teklif verdi. Ancak, TEİAŞ hesaplanan yaklaşık maliyetten 6 milyon TL daha fazla teklif veren Kolin İnşaat ile geçtiğimiz Aralık ayında 50 milyon 650 bin TL’lik sözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşmeyle TEİAŞ, Kolin İnşaat’tan 11 Ağustos 2021 tarihine kadar İstanbul'un Avrupa Yakası ile 10 ayrı ildeki trafo merkezlerinin bakım onarım ve yapım işlerini tamamlamasını istedi.

20 büyük kentin ihalesini aldı

TEİAŞ, İstanbul’un Anadolu Yakası ile Bursa, Kütahya, Samsun, Kayseri, Trabzon, Adana, Antalya, Edirne ve Kastamonu’da “Trafo merkezlerinde yapılması planlanan muhtelif bakım, onarım ve yapım işleri” için de bir ihale düzenledi.

İhaleye yine iki şirket katılırken 40 milyon 980 bin TL teklif veren Kolin İnşaat ile geçtiğimiz Aralık ayında sözleşme imzalandığı açıklandı. Bu ihaleyle de İstanbul’un Anadolu Yakası ile dokuz büyük kentteki trafoların bakım ve onarım işleri 14 Ağustos 2021 tarihine kadar Kolin İnşaat’a emanet edildi.

Bu iki ihaleyle 20 büyük kentin trafo bakım ve onarım işi için TEİAŞ’ın kasasından Kolin İnşaat’a yaklaşık 91 milyon 630 bin TL ödenecek.