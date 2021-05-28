TEİAŞ'tan 1.1 milyon liraya ihale alan şirket, işçilerin alacaklarını ödemedi

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu'nun verdiği soru önergesiyle TEİAŞ'tan 1.1 milyon liraya temizlik ihalesi alan firmanın işçilerin alacaklarını ödemediği ortaya çıktı. Firma iki yıl ihalelerden yasaklanırken zarar kamuya kaldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Bakırlıoğlu, TEİAŞ’ın İzmir ve Manisa’yı kapsayan 3. Bölge Müdürlüğü tarafından çıkılan ihaleyle ilgili gelişmeleri, soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Bakırlıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Ayahasca Temizlik Sosyal Hizmetler İnşaat Turizm Bilişim Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti’ye verilen ihale bedelinin ne kadar olduğu hakkında bilgi istedi. Bakırlıoğlu ayrıca işçilerin alacakları, firmadan teminat alınıp alınmadığı, bu firmanın kurumdan daha önce hangi ihaleleri aldığı gibi konularda da bilgi talep etti.

367 bin lira işçilerin alacağı var

Dönmez’in verdiği yanıta göre TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından çıkılan ihalenin bedeli 1 milyon 78 bin 358,52 TL. Firma daha önce TEİAŞ’tan 2 aylık temizlik ihalesi de almış. İşçilerin, maaş tazminat ve diğer haklar olarak toplam 367 bin 662.18 TL alacakları var. Buna karşın firmadan alınan nakit kesin teminat tutarı ise 82 bin 205,27 TL. Yanıtta, işçilerin alacaklarına ilişkin hukuki sürecin başlatıldığı, bu süreç sonunda gerekli işlemlerin TEİAŞ tarafından yapılacağı bildirildi. Bu arada firmanın Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası gereğince iki yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılması da yasaklandı.

"Bu firmanın sahipleri kimlerdir?"

CHP’li Bakırlıoğlu, “Bu firma daha önce de TEİAŞ’tan ihale almış. Bu firmanın sahipleri kimlerdir? Neden ısrarla bu firmaya ihale veriliyor? Ayrıca ihaleye neden iki aylık olarak çıkılıyor? Tüm bunlar soru işareti. Kamunun zarara uğratılmaması için bu sorulara yanıt verilmesini bekliyoruz” dedi.