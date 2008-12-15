Tehlikeli termik kuşatma!

NASA 2030’a kadar kömür santralları kapatılmalı diyor; Türkiye 40 adet yeni kömür santralı kurmaya hazırlanıyor “Kömürden kurtul, iklimi kurtar” sloganıyla bir kampanya başlatan Greenpeace’e göre, bu 40 santralın atmosfere salacağı yıllık karbondioksit miktarı 136 milyon tonu bulacak



Milliyet gazetesinden Önay Yılmaz imzasıyla yayımlanan habere göre; Greenpeace Akdeniz, atmosfere saldığı milyonlarca ton karbondioksitle küresel ısınmanın en büyük nedeni olan kömür santrallarına karşı uluslararası kampanya başlattı. “Kömürden kurtul, iklimi kurtar!” sloganı adı altında başlatılan kampanya, Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Hükümet, 15 ilde 40 adet yeni kömür santralı yapmayı planlarken, Greenpeace yaptığı araştırmada, bu 40 santralın çevreyi olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.



Adana’ya 7 adet santral



Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası sorumluları tarafından hazırlanan Türkiye dosyasına göre, kömür termik santralları Çankırı (2), İzmir (3), Adana (7), Çanakkale (5), Samsun (biri yapım aşamasında 2 adet), Hatay (5), Zonguldak (5), Sinop (4), birer adet de Bolu, Balıkesir, Bartın, Kocaeli, Sakarya, Kütahya ve Mersin’de kurulacak.



Yapılacak 40 santralın atmosfere salacağı yıllık karbondioksit miktarının 136 milyon 270 bin ton olacağı tahmin ediliyor.



Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Dr. Uygar Özesmi, “Başlattığımız kampanya, Türkiye’de yapılması planlanan 40 yeni kömür santralını durdurmayı amaçlıyor. Eğer bu planlar hayata geçirilecek olursa, Türkiye’nin sera gaz salımları önümüzdeki 40 yıl içinde yüzde 50 artacak. Yeni termik santralların üçte ikisi Rusya, Güney Afrika ve Kolombiya gibi ülkelerden gelen ithal kömürle çalışacak” dedi.



Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Hilal Atıcı da, “Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli çok yüksek. Yalnızca güneş ve rüzgâr şu andaki enerji ihtiyacımızı karşılamaya yetecek güçte. Ancak hükümetimiz en kirletici fosil yakıt olan kömüre güveniyor ve üstelik ithal etmeyi tercih ediyor. Bu gerçekten akıl dışı” diye konuştu.



NASA: 2030’a kadar kapatılmalı



Bu arada Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, atmosferdeki karbondioksit miktarının tehlikeli seviyeye ulaştığını açıklamıştı. NASA’daki uzmanlar, kömürle çalışan tüm santralların 2030’a kadar kapatılmasını istedi.



Nerelere kurulacak ve ne kadar CO2 salacak?



Çankırı (2 adet): Atmosfere 3 milyon 300 bin ton karbondioksit (CO2) salması bekleniyor.

İzmir (3 adet): 10 milyon 200 bin ton CO2 salacak.

Adana (7 adet): 22 milyon 320 bin ton CO2 salacak.

Çanakkale (5 adet): 18 milyon 900 bin ton CO2 salacak.

Samsun (2 adet): 7 milyon 200 bin ton CO2 salacak.

Hatay (5 adet): 23 milyon 400 bin ton CO2 salacak.

Zonguldak (5 adet): 10 milyon ton CO2 salacak.

Sinop (4 adet) : 23 milyon 200 bin ton CO2 salacak.

Bolu (1 adet): 1 milyon 650 bin ton CO2 salacak.

Balıkesir (1 adet): 3 milyon 600 bin ton CO2 salacak. Tehlikede olan Biga çayı oksien bolluğu açısından dünyada ilk üç arasında.

Bartın (1 adet): 3 milyon 900 bin ton CO2 salacak.

Kocaeli (1 adet): 1 milyon ton CO2 salacak.

Sakarya (1 adet): 4 milyon ton CO2 salacak.

Kütahya (1 adet): 1 milyon 800 bin ton CO2 salacak.

Mersin (1 adet): 1 milyon 800 bin ton CO2 salacak.



Bu santrallar yüzünden birçok nesli tükenmekte olan bitki ve hayvan türü de tehlike altına girecek. Bu bitki türleri arasında 24 cins nadide orkide türü, nadide meşe ağaçları da yer alıyor.





