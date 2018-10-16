T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tehlikeli selfie

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde, hayatlarını tehlikeye atarak, 30 metre yükseklikteki falezlerden deniz manzaralı selfie (özçekim) yapmak isteyenler, görenleri korkuttu

16 Ekim 2018 12:48

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Konyaaltı sahilinde, hayatlarını tehlikeye atarak, 30 metre yükseklikteki falezlerden deniz manzaralı selfie (özçekim) yapmak isteyenler, görenleri korkuttu.
Konyaaltı sahilindeki falezlerde selfie yapmak isteyenlerin tehlikeli anları, DHA objektifine yansıdı. İsmi öğrenilemeyen genç, 30 metre yükseklikteki falezlerin en uç noktasına giderek, selfie yaptı. Bununla da yetinmeyen genç, falezlerdeki kayalıklardan inerek, metrelerce yükseklikte kaya parçasına tutunup, bu kez de arkadaşına fotoğrafını çektirdi. Hindistan\'daki All India Institutes of Medical Sciences Üniversitesi tarafından yayımlanan araştırmada, 2011 yılının Ekim ayı ile 2017 yılının Kasım ayı arasında selfie yaparken, 259 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süleyman EKİNANTALYA DHAANTALYA KonyaaltıKonyaaltıBununlaHindistan All India InstitutesMedical SciencesEkimKasımFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24