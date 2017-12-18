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Dünya
Deutsche Welle

"Tehlikeli radikal İslamcıların yarısı, terör riski taşımıyor"

'Tehlikeli' olarak sınıflandırılan 720 radikal İslamcı'nın yarısı ise büyük tehlike arz ediyor

18 Aralık 2017 20:09

Almanya'da, "tehlikeli" olarak sınıflandırılan 720 radikal İslamcının yarısının "terör riski" taşımadığı bildirildi. Süddeutsche Zeitung gazetesiyle NDR ve WDR medya kuruluşlarının eyalet ve federal emniyet teşkilatlarından aldıkları bilgilere göre bu gruba dâhil edilenlerin diğer yarısı ise büyük tehlike arz ediyor.

Güvenlik makamlarının en ağır suçları işleyip, terör saldırısı düzenleyebileceklerinden kuşku duyduğu şahıslar "tehlikeli" kategorisinde yer alıyor. Habere göre Almanya'daki radikal unsurlardan hangilerinin saldırıya teşebbüs edebileceği emniyet teşkilatının İsviçreli bilim insanlarıyla birlikte geliştirdiği analiz yöntemiyle tespit ediliyor. Hazırlanan ankette sosyalleşme derecesi ile şiddet hakkındaki düşüncelerin yanı sıra aile bağları, entegrasyon ve güvenli bir işte çalışma gibi "koruyucu faktörleri" de kapsayan 73 soru yer alıyor.

"Tehlikelileri" 24 saat izlemek imkânsız

Kasım ayı sonuna kadar 205 kişinin değerlendirmesi tamamlandı. İslamcılardan 96'sı "düşük risk" grubuna, 27'si "dikkat edilmesi gereken risk" grubuna, 82'si ise "yüksek risk" grubuna dâhil edildi. Federal Emniyet Teşkilatı bu analiz metodunu tehlikeli radikal unsurların ortaya çıkarılıp denetleme önlemlerinin onların üzerinde yoğunlaşması açısından yararlı buluyor.

Alman Polis Sendikası İslamcı "tehlikelilerin" her an izlenmesinin mümkün olmadığı görüşünde. Sendika Başkanı Oliver Manchow "kişilik haklarına müdahale imkânlarının son derece sınırlı olduğunu ve 24 saatlik bir gözlem operasyonu için 24 polisin görevlendirildiğini" söyledi. Malchow, hukuki sakıncalar kadar kapasite sorunun da yüzde yüzlük gözlem yapılmasına fırsat tanımadığını sözlerine ekledi.

© Deutsche Welle Türkçe
DW, afp, dpa/AG, BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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