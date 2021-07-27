Tehlikeli madde taşıyan gemi Sri Lanka sahilinde alev almıştı: Yüzlerce deniz canlısı hayatını kaybetti

Singapur bayraklı X-Press Pearl, 20 Mayıs'ta tanklarında 350 metrik ton petrol ve gübre yapmak için kullanılan oldukça zehirli bir kimyasal olan nitrik asit de dahil olmak üzere en az 81 "tehlikeli madde" taşırken Colombo yolunda alev aldı. Düzinelerce deniz kaplumbağası kabuklarında yanık izleriyle Sri Lanka sahillerine vurdu

Sri Lanka donanması ve sahil güvenlik ekipleri gemiden çıkan alevleri söndürmek için uğraşırken, geminin kargosu parçalandı, tehlikeli kimyasallar denize salındı, yetkililer zehirli yağmur alarmı verdi.

Gemiden yayılan plastik topaklar balıkların solungaçlarına yerleşti ve deniz kaplumbağaları sahillere vurdu. Balıklar, yunuslar ve hatta bir balina ölü bulundu.

İki ay boyunca milyarlarca plastik parçacık adanın neredeyse her kıyısına vurdu. Plastiklerin, Hint Okyanusu'na dağılması bekleniyor.

Balıkçı toplulukları ağır bir şekilde etkilendi ve yerel halk, adanın çevrecilerin Sri Lanka tarihindeki en büyük felaket olarak adlandırdığı felaketten kurtulmasının yıllar alacağından korkuyor.

Sri Lanka'nın ilk deniz kaplumbağası sığınağının kurulmasına yardım eden 28 yıllık deneyime sahip bir kaplumbağa koruma uzmanı Itshan Kapurusinghe, ölümlerin gemi felaketinden kaynaklandığına inanıyor.