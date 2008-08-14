Tehlikeli köpek türlerine yasak geliyor

Çevre ve Orman Müdürü Melehat Özoğlu, bağlı bulunduğu bakanlığınca üretilmesi, sahiplenilmesi, reklamı yasak olan Pitbull Terrier ve Japanese Tosa gibi köpeklere Dogo Argentino, Fila Brasileiro cinsinin de eklendiğini duyurdu. Özoğlu, tehlike oluşturan köpeklerle ilgili hükümlere uymayan sahiplerine 3 bin YTL idari para cezası kesileceğini açıkladı.



Çevre ve Orman Müdiresi Melehat Özoğlu, Çevre ve Orman Bakanlığınca, hayvanların rahat yaşamalarını, iyi ve uygun muamele edilmelerini, acı ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını sağlayan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Özoğlu, “Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike oluşturan hayvanları üretmek, sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır. Komisyon kararıyla Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bu ırkların melezleri de tehlike arzeden köpekler de eklendi. Buna göre tehlike oluşturan köpekleri bulunduran hayvan sahipleri, 3 ay içinde Çevre ve Orman Müdürlüğü İl Hayvanları Koruma Kurulu’na bildirimde bulunarak hayvanları kayıt altına aldıracaklar” dedi.



Kısırlaştırma süreci



Tehlike oluşturan köpeklerin 6 ay içinde kısırlaştırılacağını, kısırlaştırıldıklarına ilişkin belgeleri İl Hayvanları Koruma Kuruluna teslim edeceklerini ifade eden Melehat Özoğlu, “Hayvan sahipleri köpeğine ve kendisine ait bilgileri ilgili belediyeye kayıt yaptıracaklar. Adres değişikliği olması halinde ilgili belediyeye bildirecekler. Köpeğin ölmesi halinde köpeğine ait bilgi ve belgeleri 7 gün içinde ilgili belediyeye teslim edecekler. Ev dışında dolaştırılan hayvanların dışkılarını temizleyecekler. Köpeğin üzerinde belli bir uzaklıktan görülebilecek şekilde tasarımlanmış ve geceleri yansıtıcı özelliği olan bir tasma takılacak ve tasmaya bağlı kayış yerine zincir kullanacaklar. Köpeğin gezdirilmesi sırasında dayanıklı malzemelerden yapılmış ağızlık takacaklar. Binada tehlikeli bir köpek olduğunu belirten uyarı levhalarını köpeğin olduğu binanın tüm giriş yerlerine asacaklar. Köpeğin binanın içinde veya dışında kapalı bir alanda olduğunda, kaçamayacağı ve binaya gelen ziyaretçilere zarar veremeyeceği bir şekilde barındıracaklar” diye konuştu.



Ceza 3 bin YTL



Tehlike oluşturan köpek sahiplerinin kanundaki belirtilen hükümlere titizlikle uymaları isteyen Özoğlu, “Aksi halde, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28'inci maddesi uyarınca 3 bin YTL idari para cezası kesilecek ve hayvanlarına el konulacaktır” diyerek, sözlerini tamamladı.(DHA)