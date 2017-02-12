“Tehlikeli” diye boşaltılan binayı bir de hırsız boşalttı!

İstanbul Bahçelievler’de yanındaki inşaat kazısının oluşturduğu tehlike yüzünden boşaltılıp mühürlenen binadaki dairelerin tamamına hırsız girdi. Yeni evli bir çiftin ziynet eşyaları, 10 aylık bebeğin oyuncakları, dolaptaki kurbanlık et ve kemiklerle musluklar dahil bir çok eşya çalındı, ortalık alt üst edildi.

Hürriyet’in haberine göre, kentsel dönüşüme giren Bahçelievler Şirinevler Mahallesi 16. Sokaktaki 11 daireli Nur Apartmanı sakinleri, geçtiğimiz cuma gecesi evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Bina sakinlerinin verdiği bilgiye göre, daha önce boşaltılıp yıkılan yan binadaki temel inşaatının tehlike arz ettiğini söyleyen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, Nur Apartmanı sakinlerinden binayı boşaltmalarını istedi. Eşyalarını alamadan yakınlarının yanına sığınan daire sakinleri, mühürlenen binaya giremedi.

Hırsızlar mührü söktü

Gece mührün söküldüğünü gören daire sakinleri, evlerini kontrol etmek için binaya girdiklerinde kapıları kıran hırsızların eşyaları alt üst ettiklerini gördü.

Apartmanlarının da kentsel dönüşüm sebebiyle bir süre sonra boşaltma kararı aldıklarını söyleyen bina sakini Turay Ölmez "Biz de bunun için toplantı halindeydik. Daireleri boşaltma kararı almıştık. O toplantı sırasında zabıta geldi, ’daireleri boşaltın’ dedi. Hiçbir eşya almadan herkes dışarı. Binayı mühürlediler. Biz güvenliği hatırlatınca, Zabıta amiri dediki, ’Burası devlet güvencesinde, birşey olmaz. Bir şey olursa talep edin karşılayacağız' dedi” ifadesini kullandı.

Mührü bozmadıklarını dairelerine girmedikleri söyleyen Sevil Erdaş, da, "Sabah baktık ki bütün kapıları patlatmışlar" dedi. Hırsızlığın planlı olduğunu, aynı gecede 11 daireye girilmesinin tesadüf olamayacağını söyleyen bir sakin de ortaya çıkan duruma isyan etti.