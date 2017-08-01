Tehlikeli bir asteroidin dünyayı teğet geçtiği üç gün sonra fark edildi

Gök bilimciler, 25 ila 80 metre büyüklüğünde olduğu tahmin edilen bir asteroidin gezegenimizi teğet geçtiğini tam üç gün sonra fark etti. “2017 001” adındaki asteroid, gezegenimizi 123.031 kilometre gibi yakın bir mesafeden geçerek uzay boşluğunda yoluna devam etti.

Gök bilimciler, 3 gün sonra fark edilen asteroidin gezegene çarpması durumunda büyük felaketlerin yaşanabileceğini belirtti.

Dünya ile ayın arasındaki mesafenin üçte biri yakınlıktan teğet geçerek yoluna devam eden asteroid için gök bilimciler, 2013 yılında atmosfere giren başka bir asteroidin yarattığı facialardan örnek verdi. 2013 yılında Chelyabinsk kentine çarparak volkan patlaması etkisine sebep olan asteroitten iki kat daha büyük olan bu asteroidin daha büyük zararlara sebep olabileceğinden bahsedildi.

Tam olarak yaklaşma mesafeleri ve ne zaman geleceği hesaplanamayan asteroidlerin tespit edilmesinin imkansız olmadığını açıklayan gök bilimciler, yıl içinde dünyaya çarpan etkisiz birçok asteroidin olduğundan bahsetti.