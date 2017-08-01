T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Tehlikeli bir asteroidin dünyayı teğet geçtiği üç gün sonra fark edildi

Tespit edilmesi imkansız olmadığı, yıl içinde dünyaya birçok asteroid olduğu belirtildi

01 Ağustos 2017 00:05

Gök bilimciler, 25 ila 80 metre büyüklüğünde olduğu tahmin edilen bir asteroidin gezegenimizi teğet geçtiğini tam üç gün sonra fark etti. “2017 001” adındaki asteroid, gezegenimizi 123.031 kilometre gibi yakın bir mesafeden geçerek uzay boşluğunda yoluna devam etti.

Gök bilimciler, 3 gün sonra fark edilen asteroidin gezegene çarpması durumunda büyük felaketlerin yaşanabileceğini belirtti.

Dünya ile ayın arasındaki mesafenin üçte biri yakınlıktan teğet geçerek yoluna devam eden asteroid için gök bilimciler, 2013 yılında atmosfere giren başka bir asteroidin yarattığı facialardan örnek verdi. 2013 yılında Chelyabinsk kentine çarparak volkan patlaması etkisine sebep olan asteroitten iki kat daha büyük olan bu asteroidin daha büyük zararlara sebep olabileceğinden bahsedildi.

Tam olarak yaklaşma mesafeleri ve ne zaman geleceği hesaplanamayan asteroidlerin tespit edilmesinin imkansız olmadığını açıklayan gök bilimciler, yıl içinde dünyaya çarpan etkisiz birçok asteroidin olduğundan bahsetti.

ETİKETLER

UzayAsteroid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24