Tehlikeli benlerin beş kriteri

Alman uzmanlar, benlerin tehlikeli olup olmadığını anlamak için yapılacak incelemede göz önünde tutulması gereken beş kriteri açıkladı.



Marburg merkezli sağlık ve tüketici organizasyonuna göre, kişi, kendi benini inceleyip, bir sonuca varabilir. Ancak bunun için "ABCDE" kuralını uygulamalı. Cilt kanserinin işaretlerini taşıyan tehlikeli benlerin belirleyici kriterleri şunlar:



A: Şekli asimetrikse,



B: Sınırları değiştiyse



C: Rengi değiştiyse,



D: Çapı 5 mm.’den fazlaysa,



E: Normalden daha şişkinse.

