Tehlikeli atıklar hakkında veri yok!

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu açıkladı: Türkiye'de tehlikeli atıklar konusunda bakanlık tarafından oluşturulmuş bir veri tabanı bulunmuyor.



Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, tehlikeli katı atıklarla ilgili soru önergesini yanıtladı. Türkiye’de resmi olarak atık envanterinin 2004 yılında TÜİK tarafından yapıldığını ve 2004 yılı TÜİK verilerine göre 1.12 milyon ton tehlikeli atık oluştuğunu belirten Eroğlu, “tehlikeli atıklar konusunda Bakanlığımızca oluşturulmuş bir veri tabanı bulunmamakla birlikte; 2009 yılından itibaren LIFE-HAWAMAN projesi kapsamında, elektronik beyan sistemi yardımıyla atık envanteri oluşturulacaktır" dedi.



Bertaraf tesisleri



Eroğlu, Türkiye’de halihazırda kurulu bulunan tek tehlikeli atık bertaraf tesisinin Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yer alan İZAYDAŞ olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra İzmir ili Aliağa ilçesinde yer alan PETKİM Petrokimya tesisine ait yakma ünitesinin kendi atıklarını bertaraf için kurulduğunu ve kapasitesinin yaklaşık 100 bin ton/yıl’lık kısmını diğer sanayicilerin kullanımı için kullandığını kaydetti. Mayıs 2008 itibariyle Bakanlıktan lisans alan nihai bertaraf ünitesi bulunan tesisleri ve kapasitelerini ise Bakan Eroğlu, şöyle sıraladı:



“İZAYDAŞ (depolama) 160 bin ton/yıl, İZAYDAŞ (yakma) 35 bin ton/yıl, PETKİM (yakma) 17 bin 500 ton/yıl, TÜPRAŞ (yakma) 7 bin 750 ton/yıl, ERDEMİR (depolama) 6 bin 84 ton/yıl, İSKEN (depolama) 11 bin ton/yıl"



Bakan Eroğlu, geçici çalışma izni/lisansı almış bulunan geri kazanım tesislerinin sayısını ise Mayıs 2008 itibariyle 206 olarak açıkladı.



11 tesisin lisans ve izni iptal edildi



Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında lisans verilen geri kazanım veya bertaraf tesislerinin, lisans şartlarına uyup uymadıklarının periyodik olarak ya da ani denetimlerle kontrol edildiğini ifade eden Bakan Eroğlu, bu kapsamda, geçici izni veya lisansı iptal edilen geri kazanım ya da bertaraf tesisi sayısının da 11 olduğunu bildirdi. Atıkların tehlikeli özelliklerinden bir ya da bir kaçını içerip içermediğini ölçebilen akredite laboratuarların Türkiye’de bulunmadığını belirten Eroğlu, TÜBİTAK-MAM tarafından yapılan ölçümlerin bakanlığı tarafından kabul edildiğini kaydetti. Eroğlu, Atıkların Düzenli Depolanabilme Kriterlerine göre ölçüm yapabilen ve bakanlığı tarafından yetkilendirilen 6 adet laboratuar bulunduğunu ifade etti.