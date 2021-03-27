"Tehlikeli asteroitlerin poster çocuğu" Apophis en az 100 yıl boyunca Dünya'ya çarpmayacak

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ABD uzay ajansı NASA, Apophis isimli dev asteroitin en az 100 yıl boyunca gezegenimizi vurmayacağını duyurdu.

340 metre çapında olan asteroit, 2004'te tespit edildikten sonra gazetelerin manşetlerinde yer bulmuştu. Bir NASA uzmanı, Apophis'i "tehlikeli asteroitlerin poster çocuğu" olarak nitelendirmişti.

Daha önce Apophis'in 2029'da ve 2036'da dünyaya "tehlikeli derecede" yaklaşacağı konuşuluyordu. Nasa bir süre önce bu iki tarihte bir tehlike oluşmayacağını, ancak 2068'de asteroitin Dünya'ya çarpabileceğini ifade etmişti. NASA bu hafta 2068 ihtimalini de eleyerek kendi hesaplarına göre Apophis'in önümüzdeki 100 yıl boyunca bir tehlike oluşturmayacağını ifade etti.

Bilim insanları radar gözlemleri sayesinde asteroitin yörüngesini belirleyebildi.

Apophis 13 Nisan 2029 Cuma günü dünyanın 32 bin kilometre yakınından geçecek. Bu sayede gökbilimciler asteroiti yakından inceleyebilecek.