Tehlikedeki yazarlar İsveç'te buluştu

"Şeytan Ayetleri" kitabı nedeniyle hakkında ölüm fetvası verilen Salman Rüşdi ile yazdığı kitap nedeniyle İtalyan mafyası tarafından tehdit edilen Roberto Saviano, İsveç Akademisi'nin daveti üzerine Stockholm'de buluştu.



Nobel Edebiyat Ödüllerini veren İsveç Akademisi'nin daveti üzerine başkent Stockholm'e gelen Hindistan asıllı İngiliz yazar Rüşdi ile İtalyan yazar Saviano, akademide dün gece düzenlenen "Özgür Sözcükler" konulu seminere katıldılar.



İki yazar, Meksika'da yazılarından dolayı gazetecilerin ölüm tehditleri aldıklarını, öldürüldüklerini, Çin'de sansürün devam ettiğini, birçok Arap ülkesinde yazarların sürgünle tehdit edildiğini belirterek, batı dünyasının ise bunları izlediğini ifade ettiler.



Kendilerini, ölüm tehditlerinden daha çok "yazılarında daha dikkatli" olmaları yönündeki telkinlerin yaraladığını söyleyen Salman Rüşdi, "Bizler yazarız. Özgür sözcükler bu nedenle yazmak için bizim açımızdan çok önemlidir" dedi.



Bu arada İtalya'nın Stockholm Büyükelçiliği, yazar Roberto Saviano'nun mafya tarafından tehdit edilmesine rağmen İtalya'da sevilen ve özgür bir yazar olduğunu ve kendisine destek olunduğunu, İtalya'da basın özgürlüğü bulunduğunu kaydederek, İtalyan yazarın "Özgür Sözcükler" konulu seminere çağrılmasını protesto ettiklerini belirten bir açıklama yaptı.



Öte yandan İtalyan yazar Roberto Saviano'nun İtalya'da Napoli mafyasının iç yüzünü anlattığı "Gomorra" adlı kitabından uyarlanan film de Stockholm Film Günlerinde gösterime girecek.