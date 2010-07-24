Tehditle senet imzalatmışlar

T24 - Sahte çürük raporu çetesi iddianamesinin ek klasörlerinde, ‘Türk Malı’ isimli dizide ‘Yarcan’ karakteri ile tanınan oyuncu Sinan Çalışkanoğlu’na zorla senet imzalattırıldığı ortaya çıktı.





OYUNCUYA ZORLA SENET İMZALATMIŞLAR



Sahte çürük raporu soruşturmasında örgüt üyeleri sinema oyuncusu Sinan Çalışkanoğlu’ndan çürük raporu için 45 bin lira aldıkları ancak Çalışkanoğlu’nun yeni bir dizide oynamaya başlaması üzerine 60 bin lira daha istedikleri iddianamede yer almıştı.



SANIK TEPE: “İMZALA LAN SENETLERİ..."



Oyuncuya zorla senet imzalatma ek klasörlerde yer alan örgüt üyesi Murat Tugay Tepe ile Aydoğan Özmekik arasındaki telefon görüşmelerine de yansıdı.



M.T. : G. başı oynuyordu.Konuşup durma dedim.İmzala lan senetleri dedim senetleri aldım.



A.Ö. : İyi yapmışsın abi ya...



M.T. : Abi o....ç. bunlar.Oyuncular varya tam bir tehlike ya.



A.Ö. : O gün artist artist konuşuyor lan senin işin hallolmuş versene ya senin paranda var.



M.T. : Hemen imzaladı. Oyun mu oynuyoruz lan dedim.Nefes alıyorsun burada dedim.Nasıl hastanede karı gibiysen burada da öyle olacaksın karşımda dedim





SAVCI: “ZORLA SENET İMZALATTIĞINIZ AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR



" Örgüt üyelerinin Çalışkanoğlu’nu tehdit ederek zorla senet imzalattırdıkları savcının değerlendirmesinde de yer aldı.Savcı Hikmet Usta’nın, örgütün iki numaralı sanığı Tepe’nin ifade tutanağında ‘Telefon görüşmelerinizde açıkça Sinan Çalışkanoğlu’na parayı ödemesi için baskı ve cebir uygulayarak zorla senet imzalattığınız görülmektedir." değerlendirmesi yaptığı görüldü.



Tepe ifadesinde oyuncu Çalışkanoğlu’ndan senet almadığını, baskı ve şiddet uygulamadığını ifade etti.







