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Tehditle gül sattıkları gerekçesiyle gözaltına alındılar

"Ben cezaevinden izinli çıktım, gül satıyorum" diyerek korkuttu

27 Ağustos 2017 16:53

Adana'da erkek arkadaşıyla Seyhan Nehri kenarında oturan avukata tehditle gül satıp hakaret ettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. 

Olay Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, avukat Aslı Büyüköztürk tatil günü erkek arkadaşıyla Merkez Park'a gezmeye geldi. Seyhan Nehri kenarında oturan çiftin yanına motosikletli iki kişi geldi. Çifte gül satmak istedi ancak çift almak istemeyince şahıslardan birisi, "Ben cezaevinden izinli çıktım, gül satıyorum" deyince avukat ve arkadaşı korkup gülü aldı.

"Bağırıp tehdit ettiler"

Çiftin yanından uzaklaşan ancak bir süre sonra tekrar gelen şahıslardan biri, "Ameliyat oldum" diyerek para istedi. Ancak çift para vermek istemeyip buradan ayrılmak istedi. Bunun üzerine şahıslar çiftin arkasından bağırıp tehdit etmeye başladı. Çift hızla olay yerinden uzaklaşıp park polisine başvurarak şahıslardan şikayetçi oldu. Polis, eşkalini aldığı şahısları yakalamak için harekete geçti. Bir süre sonra polis zanlıları yakalayıp getirdi. Çift zanlıları teşhis etti. Polis zanlılara işlem yaptı.

"Korkmaya başladık"

Avukat Aslı Büyüköztürk, yaşadığı olayı korku içinde şöyle anlattı:

"Biz parkta oturuyorduk yaklaşık 10 dakika sonra motorla 2 kişi geldi, bizden gül almamızı istediler ve zoraki gülü sattılar. 15 dakika geçti ardından tekrar biri geldi ameliyat oldum falan dedi biz rahatsız olduk kalktık arkamızdan bağırmaya başladı biz insan değil miyiz işiniz gücünüz rast gitmesin diyerek hakaret etti. Bizde buraya geldik şikayet etmeye. Park polisinden rica ettik biraz devriye atsınlar diye çünkü çok rahatsız olduk. Ben karşıda oturuyorum daha öncede park polisinin görev yaptığını duymuştum. Gerçekten korkmaya başladık gündüz vakti 2 kişinin gelip bu şekilde davranması hoş değil."

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