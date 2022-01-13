İstanbul'da acil serviste cinayet; tehdit ettiği kişi 3 saat sonra öldürdü

İstanbul Maltepe'de iki grup arasında çıkan kavgada Kurtuluş K., arasında husumet bulunan iki kişiyi silahla ateş ederek yaraladı. Kurtuluş K., daha sonra video çekerek mesaj verdiği Anıl Çiçek’i de hastanenin acil servisinde peş peşe ateş ederek öldürdü.

Olay 1 Ocak Cumartesi günü Maltepe Başıbüyük Mahallesi Korkmaz Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kurtuluş K. elindeki silahla 2 kişiyi bacaklarına ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Video ile mesaj verdiği kişiyi öldürdü

Olaydan 3 saat sonra Kurtuluş K., sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayarak husumet yaşadığı kişilerin isimlerini sayıp tehdit etti. Karşı taraf da yayınlanan videoya cevap verdi. Daha sonra taraflardan Anıl Çiçek, Başıbüyük'te yaralanan arkadaşlarını ziyaret etmek için hastaneye gitti. Bir süre sonra Kurtuluş K. da hastaneye geldi ve hastanenin acil servisinde gördüğü Anıl Çiçek'e 8 kez ateş etti. Çiçek, olay yerinde hayatını kaybederken acil serviste bulunanlar panikle kaçtı. Saldırgan Kurtuluş K. ise hastaneden yaya olarak uzaklaştı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Hastaneden çıktıktan sonra motosikletle kaçtığı belirlenen saldırganın yakalanması için cinayet büro ekipleri çalışma başlattı. Kurtuluş K. yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin verdiği ifadede hastanede yaşanan olayı inkar ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Kurtuluş K. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)