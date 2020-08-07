Tehdit ettiği çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunan şüpheli, hâkim karşısına çıkacak

İstanbul Beşiktaş'ta 17 yaşındaki bir çocuğu tehdit ederek aylarca istismar eden 46 yaşındaki Mehmet P. hakkında iddianame düzenlendi. Mehmet P., "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki çocuğun ifadesine yer verildi. İfadede, 46 yaşındaki şüpheli Mehmet P.'nin kendisini kullandığı tekneye çağırdığını, daha sonra Beşiktaş İskelesi'ne gelerek kendisini zorla tekneye bindirdiğini ve burada kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.