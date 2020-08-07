T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tehdit ettiği çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunan şüpheli, hâkim karşısına çıkacak

07 Ağustos 2020 14:17

İstanbul Beşiktaş'ta 17 yaşındaki bir çocuğu tehdit ederek aylarca istismar eden 46 yaşındaki Mehmet P. hakkında iddianame düzenlendi. Mehmet P., "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak
 
Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki çocuğun ifadesine yer verildi. İfadede, 46 yaşındaki şüpheli Mehmet P.'nin kendisini kullandığı tekneye çağırdığını, daha sonra Beşiktaş İskelesi'ne gelerek kendisini zorla tekneye bindirdiğini ve burada kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.
 Olaydan sonra kendisine hitaben "Benim olmanı istiyorum, eğer olmazsan okul hayatını bitiririm, ailene her şeyi söylerim" şeklinde tehditte bulunduğunu, bu durumun aylarca devam ettiğini, şüphelinin kendisini her ay cinsel olarak istismar ettiğini ileri sürdü. Kendisine "18 yaşını doldurunca seni alıp gideceğim" şeklinde sözler söylediğini, şüphelinin kendisine en son aynı şekilde gemide cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti.

Tanık beyanları doğruladı

Genç kızın şikâyetçi olması ardından alınan tanık ifadeleriyle mağdur beyanlarını doğrulandı. Şüphelinin savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan etti. Savcılıkça, mağdurun yaşı ile uyumlu bilişsel ve fiziksel gelişim gösterdiği ve iletişim becerilerini, spontane olarak kullandığı ve yaşanan olayı, "güvenilirlik ve geçerlilik" çerçevesinde anlattığı, bunun neticesinde ifadesinin güvenilir olduğu kanaatine yer verildiği belirtildi.

Ağır ceza mahkemesinde yargılanacak

Mağdurun iddiaları ile uyumlu adli raporları, tanık ifadeleri, olayın açığa çıkma şekli, düzenlenen tutanaklar ve tüm soruşturma evrakı kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin mağdur küçüğü alıkoyarak "Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Zincirleme olarak Nitelikli Cinsel İstismar" suçlarını işlediği belirtildi. Yine zincirleme olarak 'Tehdit' suçlarını işlediği yönünde kamu davası açmaya yeter delil ve şüpheye ulaşıldığı kaydedildi. Şüpheli "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçlarından ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

 

ETİKETLER

cinsel istismaristanbuliddianmemehmet pteknetehdit
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24