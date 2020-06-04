Tehdit edilen yazar Gülfer Akkaya: Tehdit eden kişilerin tutuklanması için illa birinin ölmesi mi gerek?

31 Mayıs Pazar gününden itibaren sosyal medyada ‘jitem.turkey-KodAdım: Yeşil’ adlı bir hesabın kendisini ölümle tehdit ettiğini açıklayan feminist - yazar Gülfer Akkaya, İstanbul Adliyesi’nde suç duyurusu yaptı. Kadın dernekleri ve femistlerin hedef alındığını belirten Akkaya, "Kimse bu kişiler yakalansın ve tutuklansın. Korku iklimi yaratmaya çalışıyorlar" dedi. Akkaya, "Tehdit eden kişilerin tutuklanması için illa birinin ölmesi mi gerek?" diye sordu.

Akkaya, bugün, Kadınlar Birlikte Güçlü’nün çağrısıyla feminist kadınlarla birlikte Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde bu hesabın sahibinin bulunması ve cezalandırılması talebiyle suç duyurusunda da bulundu.

"Devlet istese yarım saatte bulur"

Hedef gösterilmesi ve tehditlere ilişkin bianet’e konuşan Akkaya şunları söyledi:

“31 Mayıs Pazar günü başladı o günden itibaren düzenli bir şekilde fotoğraflar gönderiyor. İnsan nişan alan videoları, ölüm videolarını gönderiyor. JİTEM hesabından paylaşıyor. Kendisini devletle alakalı gibi gösteriyor. Her gün farklı saatlerde paylaşım yapıyor. Normalde bu hesapların kapatılması gerekiyordu onlarca insan şikâyetçi olmuş ben de oldum.

“İktidarın da haberi var. Ömer Çelik açıklama yapmıştı ‘bu vatandaşlarımıza sahip çıkıyoruz’ dedi. Ama bunlar bulunmadı yakalanmadı. Zor değil bunu bulmak aynı isimde benzer çok hesap var. Görselle söylem dil tarz ortak insanları bulup etiketliyorlar; hedef haline getiriliyorlar devlet bunu yarım saatte bulur.

"Devlet bu tehditleri yapanları durdurmalı"

“Ömer Çelik’in açıklaması beni rahatlatmadı. ‘Korku panik yaratmaya çalışıyor’ diyor o zaman bunu durdurması lazım. Talebim bu devlet bunu durdurmalı. Halen o hesap kapattırılmıyor. Bodrum Kadın Derneği’ni de hedef almışlar. Kadın derneklerini, tek tek feministleri koyuyor. Kimse bu kişiler yakalansın ve tutuklansın. Korku iklimi yaratmaya çalışıyorlar. Kurumlardan kişilere kadar tehdit ediyor.

Nesrin Nas’ı da tehdit ediyorlar"

“Çelik, ‘Rahat olun’ diyor ama rahat olamayacağım; talebim var bakan görevini yapsın. Ben tek değilim bir sürü insan var. İlla birini mi vurmaları lazım iktidarın bu işi çözmesi için? Tehdit eden kişilerin tutuklanması için illa birinin ölmesi mi gerek?

“Siyasetçi Nesrin Nas’ı da hedefe koymuşlar. Farklı farklı kesimlerden çok insan var. Ayrıca bir de mesela bana destek olan kadınlar var onları da hedefe koyuyorlar.

“Vatandaşım, vatandaşlık haklarım var. Bu tür suçları işleyenler cezalandırılmalı ben bunu talep ediyorum. Kod ad kullanıyor suç işlediği için kullanıyor. Normal mi insanlara silahlı fotoğraflar göndermek..."