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Yaşam

Tehdit edilen kadın ve annesi öldürüldü

"Sizi öldürmek farz oldu"

25 Mart 2018 19:59

Belçika'da yaşayan Fatma Yağmur ve kızı Emine Yağmur, bıçaklanarak öldürüldü. Polis cinayetin şüphelisini anneyi bir süredir tehdit eden eski erkek arkadaşı Beytullah A. olduğunu tespit etti.

DHA'nın haberine göre, Ülper Köyü nüfusuna kayıtlı Emine Yağmur, 2008 yılında Ural Aydın ile evlenerek, Belçika’ya yerleşti. Aydın’dan 5 yıl önce boşanan kadın, annesi Fatma Yağmur’la birlikte bu ülkede yaşamaya başladı. Emine Yağmur, 2 yıl önce tanıştığı Beytullah A. ile ilişki yaşamaya başladı. Emine Yağmur, kız çocuğu dünyaya getirdi; ancak ikilinin arasında şiddetli geçimsizlik başladı.

"Sizi öldürmek farz oldu"

Emine Yağmur, anlaşmazlık yaşadığı Beytullah A.’dan ayrıldı. Kızını görmeye gelen Beytullah A., iddiaya göre, kadına şiddet uygulayıp, ölümle tehdit etmeye başladı. Emine Yağmur, kendisine gelen tehdit mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine Beytullah A., ‘Sizi öldürmek farz oldu’ mesajını gönderdi.

Beytulah A., Emine Yağmur’dan olan kızını, eski eşinin evine getirdi. Beytullah A.’nın eski eşi, durumdan şüphelenince Emine Yağmur’un boşandığı eşi Ural Aydın’a yaşananları anlattı. Ural Aydın, Belçika polisi ile birlikte dün gittiği evde, anne ile kızın cansız bedenlerini gördü. Anne-kızın bıçaklanarak, öldürüldüğü belirlendi. Cinayet şüphelisi olarak Beytullah A.’nın arandığı belirtildi.

Emine ve annesi Fatma Yağmur’un cenazelerinin, otopsinin ardından memleketleri Giresun’un Ülper köyüne getirilerek, defnedileceği öğrenildi.

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