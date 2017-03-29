Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu'ndan Ezidi çağrısı

Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu (GfbV) BM Güvenlik Konseyi'nden Ezidilere yönelik katliamın sorumlularının yargı önüne çıkarılabilmesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni görevlendirmesini talep etti.

Tehdit Altındaki Halklar Toplululuğu Ortadoğu uzmanı Kamal Sido Göttingen'de yaptığı açıklamada, "IŞİD'in Ezidiler ve Irak'taki diğer azınlıklara yönelik işlediği savaş suçları artık hukuki olarak ele alınmak zorundadır" dedi.

Topluluk, IŞİD'in 2014 Ağustos ayında Irak'ın kuzeyinde Ezidi köylerine saldırarak 7 bin kişiyi esir aldığını bildiriyor. Müslüman olmayı reddeden genç erkeklerin öldürüldüğü genç kadınların ise kaçırılarak ya zorla evlendirildiğini ya da cinsel istismara maruz kaldığı vurgulanıyor. Tahminlere göre, IŞİD'in saldırılarında 5 bin Ezidi öldürülürken, azınlıkların yüzde 90'ı yerlerini yurtlarını terk etmek zorunda kaldı. Hali hazırda 3 bin 400 kadın ve çocuğun IŞİD' tarafından zorla alıkoyulduğu tahmin ediliyor. BM uzmanları IŞİD'in Ezidilere yönelik katliamını 'soykırım' diye nitelendirmişti. Ezidiler, Kürtler arasında dini azınlığı oluşturuyor. Almanya'da yaklaşık 80 bin Ezidi yaşıyor.

Londra'da bugün Suriye ve Irak'ta işlenen suçlarla ilgili "Sorumluluk: Suriye ve Irak'ta işlenen suçlar" başlıklı uluslararası bir konferans düzenleniyor.

Konferansa insan hakları alanındaki çalışmaları ile bilinen ünlü avukat Amal Clooney de katılıyor. Clooney Irak'ta IŞİD'in kaçırarak cinsel istismarda bulunduğu Ezidi kadınların avukatlığını yapıyor.

Clooney birçok kez BM yetkililerine IŞİD'in işlediği suçlar nedeniyle cezasız kalmaması gerektiği çağrısında bulunarak, BM'yi harekete geçmediği gerekçesiyle eleştirmişti. Ünlü avukat, "Uluslararası toplumun sergilediği pasiflik şoke edici" açıklamasını yapmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

kna, HT/GA