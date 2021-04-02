Tehdit alan anne ve kızı davadan vazgeçti; “Kızım duruşmaya gidip iftira attığını söyleyecek, yoksa bizi öldürürler”

Konya’da 6 kız çocuk babası olan K.Y’nin çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. 15 yaşındaki kız çocuğu babası hakkında 23 Temmuz’da şikâyetçi oldu ancak anne ve kız çocuğu davadan geri çekildi. Avukat Müjde Tozbey, mağdur ve annesinin zanlının tehditleri nedeniyle şikâyetinden vazgeçtiğini savundu. Tozbey, tehdit edilen mağdurun, “Babam bir daha yapmayacak, bana söz verdi, yatağıma girmeyecek” dediğini annesinin de “Birkaç kez kızıma dokunduğunu kabul etti, bir daha dokunmayacak, kızım duruşmaya gidip iftira attığını söyleyecek, yoksa bizi öldürürler” dediğini belirtti.

Konya’da 6 kız çocuk babası olan K.Y’nin çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. 15 yaşındaki kız çocuğu babası hakkında 23 Temmuz’da şikâyetçi oldu ve K.Y. tutuklandı. 15 yaşındaki kız çocuğu ile görüşen 5 doktor mahkemede, “Mağdurun 2018-2020 yılları arasında maruz kaldığı cinsel istismar eylemi ile ilgili olarak beden ve ruh sağlığının bozulduğu kanatine varılmıştır” dedi. Davanın 3 Şubat’ta görülen son celsesinde daha önce babası hakkında şikâyetçi olan mağdur beklenmedik bir şekilde ifadesini değiştirdi.

Avukatlığını gönüllü olarak üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey’i azlettiğini söyleyen mağdur, şikâyetini geri çekerek babasına iftira attığını savundu. Mahkeme heyeti, baba K.Y. hakkında anne ve çocuklarının oturduğu eve gitmesini yasaklayarak beraat kararı verdi

K.Y., tahliye olduktan hemen sonra kızının avukatı Tozbey hakkında şikâyetçi oldu. Dava sürecini Cumhuriyet’ten Kübra Köklü’ye değerlendiren avukat Tozbey, çocukların istismarı anlattığı, annenin kendilerine başvurması üzerine davayı üstlendiğini belirterek, “Dava sürecinde anne ve çocukların üzerinde baskı kuruldu” dedi.

Avukat Tozbey, “Babanın baskıları sonucunda anne bizi davadan azletti, biz de mahkemeye istifa dilekçemizi sunarak, ‘Artık istismarcı baba, mağdur çocuk ile birlikte aynı evde yaşamaya başlamıştır. Çocuğumuzun bu tarihten itibaren yaşadıklarından ve yaşayacaklarından beraat kararı veren mahkeme sorumludur’ dedik” dedi.