Teğmenler cezaevinde

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Teğmenlere 'Hizbul Tahrir' suçlaması

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 teğmen ve bir askeri öğrenci tutuklanarak Hasdal'daki askeri cezaevine konuldu. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Nurseli İdiz ve Seyhan Soylu ise sağlık kontrolünden geçirildi.Ergenekon soruşturması kapsamında geçtiğimiz Perşembe günü, Savcı Zekeriya Öz'ün talimatıyla 5 teğmen ve 1 askeri öğrenci ile eski Ülkü Ocakları Başkanı Levent Temiz, sanatçı Nurseli İdiz ve Sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. 5 teğmen ve 1 askeri öğrenci dün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne çıkartıldı. Savcı Zekeriya Öz tarafından ifadeleri alınan zanlılardan 1 teğmen serbest bırakılmış, teğmenler ve askeri öğrenci ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan teğmenler, M.A.Ç., E.M., N.Ç. ve H.H.U ile askeri öğrenci Y.T. bugün gece geç saatlerde tutuklanarak Hasdal'daki askeri cezaevine götürüldü. Görüntülerinin alınmaması için yemekhane kapısından çıkarılan 4 teğmen ve bir askeri öğrenciyi taşıyan askeri aracın geçişi sırasında zanlıların yakınları sevgi gösterilerinde bulundu.Tağmenlerin avukatı Yusuf Erikel, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, ``Teğmenlerin görüşmeleri tamamen komutnlarının onayıyladır. Dünyanın en büyük ordusunun değerli askerleri tutuklanmıştır. Biri Hakkari'de, biri Bitlis'te, biri Foça'da görev yapan daha yeni, 30 Ağustos'ta görevlerine başlayan teğmenlerin suçları yoktur. Şaban Dişli'ye sahip çıkıldığı gibi teğmenlere sahip çıkılmamıştır. Bunların sahibi yok. Bunların her biri terör örgütü üyesi olamaz. Ben böyle bir karar beklemiyordum. Yeni göreve başlamış adam nasıl darbe yapacak. Kemal ve Neriman Aydın ile ilişkileri var diye alınmışlar. Türkiye'de ne zaman darbe hazırlğı olmuşsa darbe olmamış. Şu an Genelkurmay Başkanı ve merkez komutanları da uyumuyordur'' diye konuştu.Bu arada soruşturma kapsamında gözaltına alınan sanatçı Nurseli İdiz ve Sisi lakaplı Seyhan Soylu ise saat 22.00 sıralarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane çıkışında bir gazetecinin, `Neden gözaltına alındınız?' sorusuna Nurseli İdiz, ``Silah kaçakçılığından gözaltına alındım'' diye cevap verdi. Seyhan Soylu'nun yüzünü türbanla örterek gizlemeye çalıştığı görüldü. İdiz ve Soylu, polis otosuna bindirilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.