-TEĞMEN'İN TELEFONUNA ADRES YÜKLENMESİNE SORUŞTURMA TBMM (A.A) - 27.01.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Ergenekon tutuklusu aleyhine delil üretildiği iddiası'' ile ilgili iki müfettiş görevlendirdiğini bildirerek, ''Yanlış yapan varsa cezasını görür'' dedi. Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atalay, ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Teğmen Mehmet Ali Çelebi aleyhine delil üretildiği iddialarına ilişkin soru üzerine, bu konuda iki müfettiş görevlendirdiğini ve konuyu incelettiğini söyledi. Aynı zamanda ilgililerin de yargıya başvurduğunu belirten Atalay, ''Hem yargı hem idari inceleme yoluyla takip ediyoruz. Sonucu, biz de önemli görüyoruz. Yanlış yapan varsa cezasını görür'' diye konuştu. Atalay, ''Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp'in baskılar sonucu MHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiği'' yönündeki haberlerle ilgili soruya da şu yanıtı verdi: ''Tamamen yalan bir haber. Beypazarı Belediye Başkanımız Cengiz Bey, çok değerli bir arkadaşımızdır. Beypazarı benim seçim bölgem. Onun da böyle bir şey söylemediğini biliyorum. Yani ilçede meydana gelen olaylar, bu tür açıklamalara neden oldu. Düzelteceklerini bekliyoruz yoksa yargı yoluyla orada hak arama yapılacak.''