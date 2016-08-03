“Teğmen üniformamı benden FETÖ çaldı"

Gülen cemaati mensubu subayların baskısı ve işkencesi nedeniyle Kara Harp Okulu’nu 4. sınıfta bırakan Merve Nayır, "Beni zaten teğmen çıkarmayacaklarmış. Ben son gün o çok sevdiğim üniformalarımı çıkararak ağlaya ağlaya teslim ettim. O üniformaları vatan hainlerine emanet ettik" dedi.

Merve Nayır (25), 2009 senesinde en büyük hayali olan Kara Harp Okulu’na girdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, intibak eğitimi için İzmir'in Menteş ilçesine götürülen Nayır, eğitimin ikinci günü, cemaat mensubu subaylarca, kendisi gibi seçilmiş bir grup öğrenciyle şok mangasına alındıklarını belirtti. Şok mangalarında çok zorlu eğitime tabi tutulduklarını, diğer öğrencilerin uygun adımla gittikleri yerlere "yat-kalk"la, süründürülerek götürüldüklerini aktaran Nayır, şunları anlattı:

"28 günde 40 kilo verdim"

"Burada çok fazla fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldım. En çok baskıyı da o mangalara yapıyorlardı. Biz sabah içtimalarına tam teçhizat katılıyorduk. Mataralarımız ağzına kadar doluydu. İzmir'de 40 derece sıcağın altında eğitimler yaparken gözümüzün önünde o sular yerlere dökülüyordu. Bir damla bile içemiyorduk. Ben bu eğitimlere başlamadan önce 56 kiloydum. Bu intibak eğitimi yaklaşık 28 gün sürdü ve bu süre sonunda 40 kiloya kadar düştüm."

"İki topuğum kırıldı"

Bütün bu yapılanların üst komutanlardan saklanarak yürütüldüğünü anlatan Nayır, şöyle devam etti:

"28 günlük eğitimimiz bitti ve yemin törenine çıkarmadılar. Ailem beni törende izlemeye geldiğinde komutanlarımızın emriyle deniz nöbeti tuttuk. Yemin töreninin ardından annem ile askeri hastaneye gittik. Doktor iki topuk kemiğimin de kırıldığını söyledi. İki ayağım dizlerime kadar alçıya alındı. Daha yeni askeri öğrenci olmanın sevincini yaşıyordum. 'Acaba bu şekilde devam edebilir miyim?' diye travma da yaşadım. Okula 45 gün sonra başladım ve okul içerisine değnekle gezdiğim günleri hatırlıyorum. O kadar aşkla bağlanmıştım bu mesleğe."

“Kopya çektin” iftirası

Son senesinde hayati önem taşıyan bir sınavda, kopya çektiği iddiasıyla hakkında tutanak tutulduğunu belirten Nayır, "Tutanak tutulan sınavım, değerlendirmeye alınmadı. Teğmen fotoğraflarımı bile çektirmiştim. Daha önceden hazırlanan yıllıklara adımı koymamışlardı. Beni zaten teğmen çıkarmayacaklarmış. Ben son gün o çok sevdiğim üniformalarımı çıkararak ağlaya ağlaya teslim ettim. O üniformaları vatan hainlerine emanet ettik. Ben de çocukluk hayalimi gerçekleştirmeme engel olanlarla, yargı önünde hesaplaşacağım" dedi.