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Spor

Teftiş Yapı Elazığspor-Akın Çorap Giresunpor: 2-1

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) STAT: Atatürk HAKEMLER: Emre Malok (xx), Cumhur Altay (xx), Gökmen Baltacı(xx) TEFTİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet (xx) -  Orhan (x), Murat (x), Sezgin (xx), Canberk (x), Bjarnason (xx), Alparslan (xx) (Dk

22 Şubat 2018 00:41

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Emre Malok (xx), Cumhur Altay (xx), Gökmen Baltacı(xx)
TEFTİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet (xx) -  Orhan (x), Murat (x), Sezgin (xx), Canberk (x), Bjarnason (xx), Alparslan (xx) (Dk. 81 Kadir), Tatos (xx) (Dk.12 Muhammed), Tom (x), Hora (xx), Diarra (x) (Dk. 77 Mertan x)
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet  Şahin(xx) -  Caner (xx), Dimitriadis (xx), Abdulkerim (x), Onur ( xx), Çağlar (xx), Dodo (x), Recep (x) (Dk. 71 Hakan x), Mustafa (xx), Dialiba (xx) (Dk.65 Murat Gürbüzerol x), Da Silva (xx) (Dk.66 Hüsamettin x)
GOLLER:  Dk. 45 (P) Dk. 53 Alparslan (Teftiş Yapı Elazığspor), Dk.10 (P) Çağlar (Akın Çorap Giresunspor)
SARI KARTLAR: Ahmet, Mertan (Teftiş Yap Elazığspor), Dodo, Da Silva, Çağlar, Caner, Onur (Akın Çorap Giresunspor)
KIRMIZI  KART: Dk. 75 Onur (Akın Çorap Giresunspor)

Spor  Toto 1\'inci Ligi 23\'üncü haftasında Teftiş Yapı Elazığspor, kendi sahasında Akın Çorap Giresunspor\'u 2-1 mağlup etti. Bordo-beyazlı ev sahibi galibiyete taşıyan goller 45\'inci dakikada penaltı ve 53\'üncü dakikada Alparslan\'dan gelirken, konuk ekibin tek sayısını ise 10\'uncu dakikada penaltıdan Çağlar Birinci kaydetti.

10\'uncu dakikada hızlı gelişen Akın Çorap Giresunspor atağında topla birlikte Elazığspor ceza sahasına giren Da Silva, sol çaprazda Orhan\'ın müdahalesinde yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Çağlar topu ağlara gönderdi. 0-1
30\'uncu dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Muhammed\'in sert şutu direkten döndü. Dönen topa son olarak dokunan Diarra, meşin yuvarlağı auta gönderdi.
33\'üncü dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşu Çağlar direkt kaleye gönderdi, kaleci Ahmet son anda kornere çeldi.
45\'inci dakika Tom\'un ceza sahasına ortasında top Abdulkerim\'in eline çarptı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Alparslan topu ağlara gönderdi. 1-1
53\'üncü dakikada Tom\'un kullandığı korner atışına, ceza sahası içinde iyi yükselen Alparslan\'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
57\'inci dakikada Akın Çorap Giresunspor defansından topu çalan Alparslan\'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşu kaleci Ahmet Şahin kurtardı.
75\'inci dakikada orta alan mücadelesi sırasında daha önce sarı kartı bulunan Onur\'un rakibe müdahalesi sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Teftiş Yapı Elazığspor kendi sahasında Akın Çorap Giresunspor\'u 2-1 mağlup etti.

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