'Tefo' ehliyetini kaptırdı!

T24 - Cansu Dere’den sonra “Ezel” dizisinin bir oyuncusu daha ehliyetini kaptırdı
Dizinin Tefo’su Sarp Akkaya’nın başına filmlerde yaşanabilecek bir olay geldi. Gece saat 01.00 sıralarında kız arkadaşı Duygu Çetinkaya ile Etiler istikametinden Zincirlikuyu’ya doğru giden Akkaya, polis çevirmesine takılan 4 araca çarptı ve zincirleme kazaya neden oldu. Çevirmeye takılan en öndeki araç da polis otosuna çarptı. Öndeki aracın sürücüsü yaralandı. Kontrolde Akkaya’nın 190 promil alkollü olduğu belirlendi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.