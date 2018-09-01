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Tefecilik operasyonunda 13 tutuklama

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, polisin tefecilere yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin 13'ü, sevk edildikleri adliyede tutuklandı

01 Eylül 2018 16:46

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, polisin tefecilere yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin 13\'ü, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bazı kişilerin tefecilik yaptığı bilgisi üzerine, geçen salı günü harekete geçti. Ekiplerin, teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda, 20 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, bir pompalı tüfek ve bir tabanca ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.
Gözaltına alınan 20 şüpheliden 2\'si, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden ise 5\'i savcılık tarafından serbest bırakıldı, 13\'ü tutuklandı.

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