Tefecilik, göçmen kaçakçılığı, korsan taksicilik; 'Yaşarlar' davasında sanıklardan üçünün polis olduğu ortaya çıktı

İstanbul Arnavutköy’de, tefecilik, göçmen kaçakçılığı, korsan taksicilik gibi bir dizi suçtan operasyon yapılan ve ‘Yaşarlar’ adı ile bilinen gruba yönelik soruşturma tamamlandı. 24 sanıktan üçünün polisin olduğu ortaya çıktı. 9 tutuklu sanık arasında yer alan eski Arnavutköy Ekipler Amiri Hayrettin Gül, örgütün işlediği iddia edilen bir dizi suçu örtbas etmekle suçlanıyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Polisi 2 yıla yakın bir takipten sonra, geçen temmuzda, baba Şahin Yaşar’ın liderliğini yaptığı örgüte operasyon yaptı. Yaşar Ailesi’nden 6 kişinin göz altına alındığı operasyon kapsamında, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı Hayrettin Gül ile polis memurları Osman Yünkül ve Kâmil Açıkel’in de göz altına alındığı anlaşıldı. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianameye göre, Yaşarlar grubu, tefecilik, yağma, göçmen kaçakçılığı, korsan taksicilik, silahla yaralama gibi 15 ayrı eylemle suçlanıyor.

Dosya kapsamında tutuklu bulunan 9 kişi arasında yer alan eski Arnavutköy Ekipler amiri Hayrettin Gül, suç örgütüne üye olmakla suçlanıyor. İddianamede, Gül, örgütün işlediği iddia edilen bir dizi örtbas etmekle suçlanıyor. İddianameye göre Gül, Yaşarlar’a ait korsan taksicilik yapmalarına göz yumdu, örgütün yaraladığı bir galericinin dosyasının kapatılmasına çalıştı.

Gül'ün kardeşi de korsan taksiciymiş

İddianamede, Gül’ün kardeşi Y. Gül’ün de korsan taksicilik yaptığı kaydedildi. Dosyada yer alan bilgilere göre, Y. Gül ile, bir diğer korsan taksici Selami Sezgin arasında trafik kazası yaşandı. İddianameye göre, durumdan haberdar olan Hayrettin Gül, Sezgin’i karakola çağırarak darp ettirdi. Sezgin, aldığı darp raporu sonrası şikâyetçi oldu. Örgütün kendilerine yönelik suçlarından mağdur olan toplam 19 kişi şikâyetçi konumda.