Tefecilerin mal varlıklarına el konulacak

Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan kanun tasarısı taslağıyla tefecilik suçunu işleyenlerin, suç nedeniyle elde ettikleri belirlenen tüm mal varlıklarına el konulabilecek.

Habertürk’te yer alan habere göre, Adalet Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısı taslağıyla, tefecilik suçunu işleyenlerin, suç nedeniyle elde ettikleri belirlenen tüm mal varlıklarına el konulabilecek. Soruşturma veya kovuşturma kapsamında tefecilik suçunu işleyenlerin telefon görüşmeleri de dinlenecek.

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğünce hazırlanan, çeşitli düzenlemeleri içeren ve Başbakanlığa gönderilen kanun tasarısı taslağından derlenen bilgilere göre, tefecilik, organ veya doku ticareti, nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla etkin mücadele kapsamında yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

Kanun tasarısı taslağının yasalaşması halinde, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma" başlıklı 128'inci maddesindeki katalog suçların kapsamı genişletilecek. Bu kapsama tefecilik, organ veya doku ticareti suçları dahil edilecek.

Mal varlıklarına el konulacak

Böylece, tefecilik yapanların suç nedeniyle elde ettikleri belirlenen, taşınmazları, kara, deniz, hava ulaşım araçları, banka veya diğer mali kurumlardaki hesapları ile aynı maddede hüküm altına alınan tüm mal varlıklarına el konulacak. Öte yandan, organ veya doku ticareti yapanların mal varlıklarına da bu kapsamda işlem yapılacak.

Ayrıca, CMK'nın 135'inci maddesinde telefon görüşmelerinin dinlenmesine izin verilen suç failleri arasına tefecilik suçunu işleyenler eklenecek. Bu düzenlemeyle tefecilik suçu şüphelilerinin telefon görüşmeleri soruşturma veya kovuşturma kapsamında dinlenebilecek.

Organ veya doku ticareti ile nitelikli dolandırıcılık suçları da dinleme kapsamındaki katalog suçlar arasına dahil edilecek.

Teknik takip

Aynı kanunun 140'ıncı maddesinde yapılacak düzenlemeyle de tefecilik, organ veya doku ticareti ile nitelikli dolandırıcılık suçu şüphelileri teknik takibe alınabilecek.

Böylece, söz konusu suçların işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe bulunması, başka suretle delil elde edilememesi halinde, şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri, iş yeri teknik araçlarla izlenecek. Söz konusu yerlerde, ses veya görüntü kaydı alınabilecek.