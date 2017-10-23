TEDxİKÜ, ikinci kez seyircisi ile buluştu

İSTANBUL, (DHA)- Kar amacı gütmeyen “Paylaşılmaya Değer Fikirler”i yaymak amacıyla kurulmuş küresel konferanslar serisi TED, Türkiye’de de farklı temalarda düzenlenmeye devam ediyor. 33 yıllık geçmişe sahip organizasyon, bu yıl İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından “ChangeYourPerspective” temasıyla ikinci kez düzenlendi.

Türkiye’de ve dünyada tanınmış, alanlarında uzman 12 ismin ilham dolu hikayeleriyle bir araya gelediğiTEDxİKÜ konferansı, İKÜ Ataköy Yerleşkesinde gerçekleşti.

3 ayrı oturumda düzenlenecek organizasyona piyanist AyşedenizGökçin, Beslenme Uzmanı (Aykırı Diyetisyen) Didem Kanca Üstay, Yazar İskender Pala, Spor Yazarı Bağış Erten, Seksolog Rayka Kumru, Spor Genetiği Uzmanı Korkut Ulucan, Gazeteci Timur Akkurt, Astrofizikçi Dursun Koçer, Pazarlama Direktörü Erdem Aksakal, Akademisyen Aysın Turpoğlu Çelik ile Yaratıcı Drama Lideri Selçuk Sefer ve Tango Eğitmeni Ali Alper Özdemir gibialanlarında uzman kişiler konuşmacı olarak katıldı.

\"AMACIMIZ İNSANLARIN HAYATINA DOKUNMAK\"

Düzenledikleri organizasyon konusunda bilgi veren İKÜ Kurum İçi İlişkiler ve Organizasyon Uzmanı Caner Aferin, geçen yıl düzenledikleri etkinlikten olumlu geri dönüşler aldıklarını, bu nedenle etkinliğin ikincisini düzenlediklerini dile getirdi, şunları söyledi: “TED, bir başarı konferansı değil. Burada hepimiz küçük deneyimlerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Bunun çok güzel bir mottosu var: ‘Paylaşılmaya değer, ilham veren fikirler.’ Belki bugün burada konuşmacılardan birinden duyacağınız bir cümle, söylenen bir söz hayatınızda değişim yaratabilir. Dolayısıyla bu organizasyonla insanların hayatına dokunmayı amaçlıyoruz. Bu bazen bir kitapla, bazen de bir söz oluyor” dedi.

\"DİVAN EDEBİYATI BİZİM KİMLİĞİMİZ\"

Divan edebiyatının bilinmeyen yönlerini katılımcılara anlatan Yazar İskender Pala ise divan edebiyatının Türk kimliğini yansıttığını söyledi. Divan edebiyatının yaşadığımız dönemde hayatın kıyısında kaldığını belirten İskender Pala, “Divan edebiyatının bilinmeyen bir fotoğrafını çizip zihinlerinde ürküntü veren bu edebiyatı,burada gülümseten hale getirmeye çalışacağım. Divan edebiyatı bugün için hayatın biraz kıyısında. Ama bundan 100 sene öncesi ve ondan geriye kalan bütün zaman dilimleri için düşündüğümüzde 600 sene boyunca hayatın tam merkezindeydi. Sosyolojisi, iktisadı ve hukuk sistemiyle hayatı anlamlı kılan bir edebiyattı. Divan edebiyatı bizim kimliğimiz. Kendi kimliğimizi ve kim olduğumuzu öğrenebilmek için divan edebiyatına muhtacız” diye konuştu.

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