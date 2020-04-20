Tedros: Dünya Sağlık Örgütü hiçbir ülkeden bilgi saklamadı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgüte gelen eleştirilere yanıt verdiği basın toplantısında, WHO'nun hiçbir ülkeden koronavirüs salgınıyla ilgili bilgi saklamadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere bazı liderler ve ülkeler örgütü, Çin hükümetine ilk aşamada salgının ciddiyetini sakladığı halde "fazla güvenmekle" suçluyor.

ABD'den 15 yetkilinin ocak ayından itibaren WHO ile birlikte çalıştığını söyleyen Tedros, "Biz WHO'da sır saklamayız, bir bilgiyi doğrular doğrulamaz paylaşıyoruz, çünkü bu insan hayatıyla ilgili bir durum" dedi.

"İnsanların nasıl acı çektiğini biliyorum"

Tedros, siyasi anlaşmazlıkların hayat kurtarmak için yapılan çalışmaları engellediğini söyledi:

"Nereli olduğumu biliyorsunuz, savaşı biliyorum. Fakirliği biliyorum. Salgın hastalıkları biliyorum. Bu durumlarda insanların nasıl acı çektiğini biliyorum. Fakirlikten insanların nasıl hayatını kaybettiğini biliyorum."

Etiyopyalı olan Tedros, "Bunları bilmeyen ve kolay bir hayat yaşayan insanlar olabileceğini" söyledi.