Tekirdağ'da bir fabrikada yangın çıktı

Yangında, fabrika üretim bölümü tamamen yanarken, dumandan etkilenen 5 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Yangın, saat 13.30 sıralarında Çorlu- Çerkezköy yolu üzerinde bulunan Technova Isı Yalıtım Fabrikası'nın üretim bölümünde meydana geldi. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyünce ,işçiler dışarı çıkartıldı. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Üretim tesisini tamamen saran alevler nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen 5 işçi ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri süren yaralılardan ikisinin durumunu ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Yangın, rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamazken, fabrikanın çevresi jandarma ekipleri tarafından güvenlik için boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.