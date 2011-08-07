-TEDBİRLER ALINIYOR ENDİŞEYE GEREK YOK BURSA (A.A) - 07.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Ekonomi yönetimi, hükümetiyle Merkez Bankasıyla ekonomik komisyona dahil olan bütün kuruluşlarla yakından takip edilmekte ve Türkiye'nin zarar görmesine engel olmak için bütün tedbirler alınmaktadır. Şu anda hiç endişe etmemelisiniz'' dedi. Arınç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi'nin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde verdiği iftar yemeğine katıldı.İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Arınç, MÜSİAD'ın 1990 yılından bu yana Türkiye'de çok önemli faaliyetler gösterdiğini söyledi. Arınç, sanayici ve iş adamlarının mesleki dayanışma, çıkarlarını gözetmek, birlikte olmak için kurulan derneğin aynı zamanda ülkenin bütün meselelerine de eğildiğini kaydetti. Arınç, ''MÜSİAD üyeleri sadece mesleklerini, şirketlerini büyütmekle, geliştirmekle, dünyaya açılmakla kalmıyorlar. Ülkenin sorunlarına da çok yakından bakıyorlar, onunla ilgili raporlar hazırlıyorlar, kitaplar basıyorlar. MÜSİAD'ın temel gayesi hepimizin ortak düşüncesidir. Yani daha çok demokrasi, daha çok özgürlük ve bu vatanda 74 milyon insanın birlik, kardeşlik, huzur içinde yaşaması, farklılıklarımızı bir zenginlik olarak kabul etmek ve o zenginliği doya doya yaşamak. MÜSİAD sadece bugün değil, sadece bu dönemde değil kurulduğundan bu yana Türkiye'de özgürlüklerin askıya alındığı, bir takım gece gündüz operasyonlarıyla demokrasinin inkıtaya uğradığı dönemlerde de hep özgürlüklerin yanında oldu, hep temel hakları savundu. Hem ilmi hem bilimsel raporlarla ortaya çıktı'' diye konuştu. -''İSTİKRAR SÜRSÜN, TÜRKİYE BÜYÜSÜN''- Türkiye'de istikrarın çok önemli olduğunu, artık bu kelimenin havada uçuşan bir kavram olmaktan çıktığını vurgulayan Arınç, artık bu kavramın elle tutulur bir noktaya geldiğini bildirdi. ''O kadar somut o kadar elle tutulur noktaya geldi ki son seçimlerin anahtar kelimesi istikrardır'' diyen Arınç, şunları söyledi: ''Siyasi istikrarla ekonomik istikrar Siyam ikizleri gibidir, birbirleriyle ayrılması mümkün değildir. Eğer, siyasi istikrar olmazsa ekonomik istikrar olmaz. Birbirini etkiler ve tetikler. Şunu da bir hakşinaslık olarak söyleyebilirim, hükümetimizin gösterdiği tüm başarılarda, onun istifade ettiği bir kaynak olarak MÜSİAD'ın çalışmalarını, hazırladığı raporları da zikretmem gerekiyor. Bunu sadece iltifat olarak söylemiyorum. Bugün 2008'den bu yana dünyayı kasıp kavuran global ekonomik krizden Türkiye teğet geçerek kurtulmuş ve bugün için de hamdolsun bir tehlike bahis mevzu değilse bu ülkemizde yakaladığımız istikrarın, akılcı yönetimlerin eseridir. Ekonomi yönetimi, hükümetiyle Merkez Bankasıyla ekonomik komisyona dahil olan bütün kuruluşlarla yakından takip edilmekte ve Türkiye'nin zarar görmesine engel olmak için bütün tedbirler alınmaktadır. Şu anda hiç endişe etmemelisiniz.'' -MÜSİAD GENEL BAŞKANI VARDAN- MÜSİAD Genel Başkanı Vardan da gelecek Nisan ayında görevini devredeceğini belirtti. Türkiye'nin önemli bir seçim döneminden geçtiğini, Türkiye'de istikrarın devam etmesini arzuladıklarını anlatan Vardan, ''Seçimin ardından ortaya çıkan tablo açıkçası hepimizi memnun etti. Biz çıkan tablo sonucunda yaklaşık yüzde 87'lik katılımı, yüzde 95'lik temsili Mecliste görünce bu tablonun ülkeye hizmet edecek önemli bir tablo olduğunu gördük ama hevesimiz kursağımızda kaldı. Boykot, Meclise gelmemeler 'neler oluyor' dememize neden oldu'' diye konuştu. Vardan, Türkiye'nin birlikteliğini muhafaza etmesi, sağlamlaştırması halinde 2023 hedeflerine çok rahat bir şekilde ulaşabileceğini sözlerine ekledi.