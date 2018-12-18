Tedavisi yapılan köpek yuvasına döndü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde av tüfeğiyle vurularak yaralanan köpek, belediyenin Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ndeki tedavi sonrası sahibine teslim edildi.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi’nde bulunan ve buradaki personelin sahiplenerek bakımını üstlendiği köpek, 1 ay önce kimliği belirsiz kişinin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu yaralandı. Arıtma tesisi personeli, saçmaların isabet ettiği yaralı köpek için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ni aradı. Barınak görevlilerince teslim alanan ve bir ay boyunca tedavi uygulanan köpek sağlığına kavuşunca, arıtma tesisinde görevli Nilgün Oruçtut’a teslim edildi.

Oruçtut, tedavi merkezi çalışanlarına teşekkür ederek, \"Tesisimizde baktığımız bir köpek. Yaklaşık bir ay önce yaralanması söz konusu oldu. Hemen barınağa haber verdik. Pazar günü olmasına rağmen hemen gelip aldılar. 1 aylık tedavi gördü. Biz de zaman zaman barınağı arayarak bilgi aldık. Bugün de sağlıklı bir şekilde teslim ettiler köpeğimizi. Bize bu hizmeti sundukları için İnegöl Belediyesi’ne, Belediye Başkanımıza ve barınak görevlilerimize teşekkür ediyorum\" dedi.



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