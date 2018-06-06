Tedavisi tamamlanan 'Caretta Özgür', denizle buluştu

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, denizde yaralı halde bulunan ve Özgür adı verilen Caretta caretta, 6 ay süren tedavi sürecinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi önünden doğal ortamı denize bırakıldı.

Gökçeada ilçesi açıklarında Aralık 2017 tarihinde başından yaralı bulunan Caretta Caretta, ÇOMÜ Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi\'nde (DEKUM) tedavi altına alındı. Özgür ismi verilen Caretta caretta ardından İstanbul Akvaryuma gönderilerek burada 6 ay devam eden tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

İstanbul\'dan Çanakkale\'ye getirilen Caretta canetta için ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi\'nde doğal ortamı denize salınması için tören düzenlendi. Törene, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Doğa Koruma Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürü Mevlüt Özyanık, İstanbul Akvaryum Veteriner Hekim Murat Mirzaoğlu, Uzman Akvarist Nebi Arslan, ÇOMÜ DEKUM Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek katıldı.

İstanbul Akvaryum Veteriner Hekimi Murat Mirzaoğlu, Caretta Özgür\'ün Çanakkale Gökçeada ilçesinde bir tekne çarpması sonucu kafasında kırıklar meydana geldiğini söyledi. DEKUM tarafından Caretta caretta için tedavi sürecinin başlatıldığını belirten Murat Mirzaoğlu, şöyle konuştu:

\"İstanbul Akvaryum olarak bizler rehabilitasyon merkezimizde onu misafir ettik. Caretta Özgür\'ün durumu çok iyi. Nesli tükenmekte olan bir canlının tedavi sürecini başlatıp, bitirip, tekrar doğaya salmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.\"

ÇOMÜ DEKUM Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek ise \"Özgür adlı dişi Caretta caretta geçen yıl bize Gökçeada açıklarında muhtemelen başından tekne çarpması sonucu geldi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra DEKUM\'da bakıma aldık. Talebimiz doğrultusunda İstanbul Akvaryum caretta caretta\'yı rehabilitasyon süreci için aldılar. Caretta Özgür İstanbul\'da da bizimle istişare halinde bakımı ve tedavisi yapıldı. Kendisini toparladı. Havaların ısınmasıyla birlikte artık doğal ortamına gidebileceği kanaatine varıldı. Caretta Özgür ilk bulunduğunda ağırlığı yaklaşık 46 kilo kadardı. Boyu da yaklaşık 40-45 santimetre kadardı. Tedavi süresinde sonraki ağırlığı 62 kilogram, boyutlarında da 10 santimetre kadar büyüme olmuş. İyi bakılmış. Normalde doğal ortamda bir yılda alması gerekenden daha fazla ağırlık aldığını rahatlıkla söyleyebilirim\" dedi.

Konuşmaların ardından 20\'li yaşlarda, 62 kilogram ağırlığında ve 55 santimetre boyundaki Caretta Özgür, ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi önünden doğal ortamı denize bırakıldı.



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