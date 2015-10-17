T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tedavisi için servet harcanan Michael Schumacher yaklaşık 2 yıldır komada

Geçirdiği kayak kazası sonucu bitkisel hayata giren Schumacher'in tedavisi için haftada 115 bin pound harcandığı bildirildi

17 Ekim 2015 11:39

2013 Aralık'ta Fransız Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu komaya giren efsane pilot Michael Schumacher'in tedavisi için şu ana kadar 12 milyon sterlin (53.7 milyon lira) ödendiği ortaya çıktı.

Fransız Alpleri'nde 2013 Aralık'ta yaptığı kayak kazası sonucunda bitkisel hayata giren ve şu ana kadar komadan çıkamayan Schumacher'in iyileşebilmesi için haftalık 115 bin pound olmak üzere şu ana kadar toplam 12 milyon pound (53.7 milyon lira) harcandığı bildirildi. 

Doktor, hemşire ve terapistler de dahil olmak üzere 15 sağlık görevlisi, İsviçre'nin Cenevrekentinde Schumacher'in iyileşebilmesi adına mücadelesini sürdürüyor.

Schumacher'in ailesi tedavi masraflarını karşılamak için Norveç'te bulunan tatil evi ve özel jetini satmak zorunda kaldı.  

ETİKETLER

Michael Schumacherpilotformula 1yarışrallikazakomayoğun bakımsporcu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24