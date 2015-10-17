Tedavisi için servet harcanan Michael Schumacher yaklaşık 2 yıldır komada

2013 Aralık'ta Fransız Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu komaya giren efsane pilot Michael Schumacher'in tedavisi için şu ana kadar 12 milyon sterlin (53.7 milyon lira) ödendiği ortaya çıktı.

Fransız Alpleri'nde 2013 Aralık'ta yaptığı kayak kazası sonucunda bitkisel hayata giren ve şu ana kadar komadan çıkamayan Schumacher'in iyileşebilmesi için haftalık 115 bin pound olmak üzere şu ana kadar toplam 12 milyon pound (53.7 milyon lira) harcandığı bildirildi.



Doktor, hemşire ve terapistler de dahil olmak üzere 15 sağlık görevlisi, İsviçre'nin Cenevrekentinde Schumacher'in iyileşebilmesi adına mücadelesini sürdürüyor.



Schumacher'in ailesi tedavi masraflarını karşılamak için Norveç'te bulunan tatil evi ve özel jetini satmak zorunda kaldı.